PFOTENHILFE Lochen erwartet zahlreiche ungewollte Kätzchen

Unkontrollierte Vermehrung von Freigängerkatzen kann nur durch Kastration verhindert werden

Wien (OTS) - Wenn der Frühling näher kommt und die Temperaturen langsam wärmer werden, rückt auch das Problem der nicht kastrierten Katzen in Österreich in den Vordergrund. Denn mit Beginn des Frühlings werden auch wieder zahlreiche Katzenjunge geboren. Viele davon landen erfahrungsgemäß aus verschiedensten Gründen im Tierheim.

Im vergangenen Jahr wurden allein im Tierheim PFOTENHILFE Lochen von März bis Oktober etwa 70 junge Kätzchen beherbergt. Einige waren bereits älter und konnten schnell an gute Plätze vergeben werden. Es wurden aber auch mehrere trächtige Katzen in die PFOTENHILFE Lochen gebracht, die entweder wegen des unerwünschten Nachwuchses ausgesetzt wurden, oder aber heimatlose Streunerkatzen waren. "Unser Team hatte alle Hände voll zu tun, um die Mütter und ihre Jungkatzen zu versorgen." erzählt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen.

Der größte Aufwand waren jedoch mehrere verwaiste Kätzchen, deren Mütter offensichtlich bei Mäh- oder Autounfällen ums Leben gekommen waren. "Es wurden uns einige Jungtiere gebracht, die erst wenige Wochen alt waren und ohne Mutter normalerweise kaum überleben könnten. Alle paar Stunden mussten die Kätzchen mit dem Fläschchen gefüttert werden. Das nahm enorm viel Zeit in Anspruch." so Stadler.

Die PFOTENHILFE Lochen rechnet damit, dass auch heuer wieder eine große Zahl an hilflosen oder ungewollten Jungkatzen zu versorgen sein wird. "Das Problem liegt bei jeder einzelnen Katze mit Freigang, die nicht kastriert ist. Denn dadurch vermehren sich auch frei lebende Streunerkatzen unkontrolliert weiter." beklagt Stadler. Oft erschwert sich das Leben dieser Tiere noch durch Hunger und zahlreiche Krankheiten wie Katzenschnupfen.

Die einzige Möglichkeit, um die unkontrollierte Vermehrung von Katzen zu verhindern, ist die Kastration. Die PFOTENHILFE Lochen betreibt daher seit dem Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich ein Kastrationsprojekt. "Wenn in Ihrer Nähe Streunerkatzen leben, kontaktieren Sie uns bitte unter 0664 / 122 10 51. Wir fangen die Tiere ein, lassen diese kastrieren und medizinisch versorgen und setzen sie danach wieder in ihrem Revier aus." erklärt Stadler.

Wer weitere Informationen benötigt, kann unter info @ pfotenhilfe.org kostenlos den Folder des Verein PFOTENHILFE zum Thema Kastration anfordern.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Weinand, Sprecherin Verein PFOTENHILFE, sonja.weinand @ pfotenhilfe.org, 01 / 892 23 77