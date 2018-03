SJ Burgenland startet neue Kampagne "Zivildienst statt zu-viel-Dienst"

SJ-Brandstätter: "Volksbefragung war ein klarer Auftrag für Reformen - 6 Monate sind genug!"

Eisenstadt (OTS) - Etwas mehr als ein Monat nach der Volksbefragung über die Beibehaltung oder Abschaffung der Wehrpflicht startet die SJ Burgenland eine neue Kampagne. "Das zentrale Argument für das Votum war nicht die Wehrpflicht, sondern der Zivildienst. Dieser gehört nun aber auch reformiert und fair gestaltet", so SJ Landesvorsitzender Kilian Brandstätter. In den kommenden Wochen soll es nun Unterschriftenaktionen und Medienaktionen in allen Bezirken geben.

"Die zentralen Frage ist: Warum müssen Zivildiener 3 Monate länger ihren Dienst ableisten, als Wehrdiener?", spricht Brandstätter die ungerechte Schlechterstellung von Zivildienern an. Die SJ Burgenland strebt eine Verkürzung des Zivildienstes auf 6 Monate an. Gleichzeitig soll es für Zivildiener und Präsenzdiener endlich eine faire Bezahlung geben und auch auf freiwilliger Basis für Frauen geöffnet werden. "Mit der finanziellen Ausbeutung und mit dieser ungleichen Behandlung muss endlich Schluss sein! Dafür werden wir uns in Zukunft lautstark einsetzen und uns von unserem Weg nicht abbringen lassen", so Brandstätter.

Unterstützt wird die SJ Burgenland vom LAbg. Mario Trinkl: "Die SPÖ steht auf der Seite der jungen Menschen die für den Wehr- und Zivildienst wertvolle Lebenszeit investieren, und zukünftig dafür die besten Rahmenbedingungen vorfinden sollen", schließt der Jugendsprecher des burgenländischen SPÖ Klubs.

Alle Infos, Forderung und die Petition online auf:

www.6-monate-sind-genug.at

www.facebook.com/6monatesindgenug

