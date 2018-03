Karrieremodell bei WOLF THEISS bietet Anwälten neue Chancen

Wien (OTS) - Mit einem neugestalteten Karrierepfad für Juristen bietet WOLF THEISS ein individuelles Modell für den beruflichen Aufstieg. In Verbindung mit dem ganzheitlichen Trainingsangebot in der hauseigenen "School of Excellence" ermöglicht es Anwälten mehr Chancen zu fairem und leistungsorientiertem Wachstum.

Ziel der Einführung des neuen Karrierepfads war es ein durchwegs transparentes und einheitliches Modell nach internationalem Vorbild zu schaffen. Mit der absolvierten Anwaltsprüfung und Eintragung können Juristen in der Sozietät wie bisher zum Senior Associate aufsteigen. Mit der Position des Consultants möchte Wolf Theiss auch jenen talentierten Anwälten eine Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg geben, die aus privaten Gründen mehr Flexibilität im Berufsalltag benötigen. Für all jene, die als Senior Associate oder Consultant herausragende Leistungen erbracht haben (und beweisen konnten, dass sie Partnerpotenzial haben), steht wie auch in vielen anderen internationalen Kanzleien eine Beförderung zum Counsel an. Der letzte große Schritt auf der Karriereleiter ist der Sprung in die Partnerschaft.

Das neue Karrieremodell für Juristen bei Wolf Theiss wurde bereits im letzten Jahr eingeführt und zeigt sich seither erfolgreich. Seit dem Start wurden bereits 24 Juristen zum Counsel befördert. Nach dem kürzlich angekündigten Aufstieg von mehreren Kollegen, freut sich Wolf Theiss nun die Ernennung von fünf weiteren Counsel aus den eigenen Reihen bekannt zu geben: Andrea Gritsch (31), Sebastian Oberzaucher (34), Philip Raich (35), Karl Binder (33) und Dina Durakovic (35).

Erik Steger, Sprecher des Wolf Theiss Management Boards, kommentiert die Ernennungen: "Die Talenteförderung bei Wolf Theiss ist ein klares Bekenntnis. Wer neben ausgezeichneten fachlichen Kenntnissen auch die Bedürfnisse unserer Mandanten versteht und erfolgreich das interne Trainingsprogramm durchlaufen hat, verdient es, den nächsten Schritt zu gehen."

"Wir wollen uns jungen Juristen und Absolventen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und gehen mit dem Karrieremodell auf die heutigen Bedürfnisse unserer Anwälte ein, die mehr und mehr Individualität fordern. Die Arbeit in einer der größten Anwaltssozietäten Österreichs und der Region CEE/SEE bietet viele Chancen für ambitionierte Talente", fügt Barbara Stimpfl-Abele, Chief Human Resources Officer von Wolf Theiss, hinzu.

