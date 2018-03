Margareten: Rückblick "In Ewigkeit Hirsch" am Freitag

Wien (OTS) - Zum Gedenken an den Liedermacher und Schauspieler Ludwig Hirsch (1946 - 2011) richtet der Verein "Aktionsradius Wien" am Freitag, 1. März, einen Gesprächsabend mit Live-Musik aus. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Schauplatz ist die "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117). Hirsch hat sich als Mime (Salzburger Festspiele, Volkstheater Wien, Theater in der Josefstadt, u.a.) einen guten Ruf erworben und begeisterte die Menschen als Autor und Interpret tiefgründiger, "dunkelgrauer" Lieder, darunter der Titel "Komm, großer schwarzer Vogel". Das Leben und reiche künstlerische Wirken des Mitte 2011 mit einem "Goldenen Rathausmann" gewürdigten Ludwig Hirsch beleuchten die Moderatoren Robert Fischer und Manfred Horak. Die Zusammenkunft hat das Motto "In Ewigkeit Hirsch". Der Zutritt ist gratis. Die Organisatoren bitten um Spenden. Auskünfte zu der Veranstaltung bekommen Interessierte unter der Rufnummer 332 26 94 und per E-Mail: office @ aktionsradius.at.

o Allgemeine Informationen: Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

