Bezirksmuseum 12: Neue Schau "5 Jahre Rearte Gallery"

28.2. bis 28.4.: Kunst von Masoud, Al-Nasser und Ariqat

Wien (OTS) - Seit 2008 leitet der Kreative Abd A. Masoud im 12. Bezirk in der Spießhammergasse 4 einen Raum für nationale und internationale zeitgenössische Kunst und Kultur mit dem Namen "Rearte Gallery". Zum fünfjährigen Bestandsjubiläum der nicht gewinnorientierten Privatgalerie gratuliert das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) mit einer interessanten Sonder-Ausstellung. Die frei zugängliche Vernissage zur Schau "5 Jahre Rearte Gallery in Meidling" findet am Donnerstag, 28. Februar, statt. Um 18.30 Uhr nimmt die Bezirksvorsteherin des 12. Bezirkes, Gabriele Votava, die Eröffnung der neuen Sonder-Ausstellung vor. Ein Repräsentant der jordanischen Botschaft wohnt der Veranstaltung als Ehrengast bei und Museumsleiterin Vladimira Bousska begrüßt die Gäste. Bis Sonntag, 28. April, werden reizvolle künstlerische Arbeiten von Abd A. Masoud, Nimat Al-Nasser sowie Jala Ariqat vorgestellt. Masoud geht in seinen Malereien der Thematik alter Manuskripte auf den Grund und Al-Nasser zeigt eine Auswahl ihrer lithographischen Werke. Ariqat widmet sich dem Recycling-Gedanken, erschafft spannende abstrakte Kreationen und "gibt ausrangierten Gegenständen eine neue Existenz". Das Meidlinger Bezirksmuseum ist Sonntag (9.30 bis 11.30 Uhr) und Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr plus 16.00 bis 18.00 Uhr) offen. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter), E-Mail bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Rearte Gallery (Abd A. Masoud): www.rearte-gallery.at/kontaktger.htm o Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at