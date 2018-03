Liesing: Gemälde von Christine Schachenmann aus 50 Jahren

Nur noch am 2. März im Bezirksmuseum 23 zu sehen: Eitempera-/Ölbilder, Aquarelle, Holzschnitte und Zeichnungen (Zutritt frei)

Wien (OTS) - Im Laufe von rund 50 Jahren entstandene Malereien von Christine Schachenmann werden seit Anfang Februar im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) gezeigt. Die Bilder-Schau geht nun zu Ende: Nur noch am Samstag, 2. März, kann man die Werke der 1940 geborenen Malerin ansehen. Die Kreative stammt aus der Schweiz und weilt schon seit 1974 ständig in Wien. Das malerische Schaffen der früheren Schülerin von Wolfgang Hutter (Meisterklasse 1966 - 1969) reicht von Eitempera-/Ölgemälden bis zu Aquarellen, Holzschnitten und Zeichnungen. Nach ersten expressiven Arbeiten wandte sich die Künstlerin dem Phantastischen Realismus zu. In weiterer Folge hat sich Schachenmann einem Neuen Realismus verschrieben. Überwiegend befasst sich die Malerin mit Themen unserer Zeit. Zuweilen kommen mythologische Elemente zum Vorschein. Der beeindruckende Überblick über das langjährige malerische Wirken der Christine Schachenmann ist am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt in das Bezirksmuseum Liesing ist gratis. Auskünfte zu der Gemälde-Ausstellung gibt der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Maximilian Stony, unter der Rufnummer 869 88 96 (fallweise Anrufbeantworter) oder per E-Mail: bm1230 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

