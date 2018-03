Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert René Clemencic zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. René Clemencic zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen eindrucksvolles künstlerisches Lebenswerk würdigt. "Mit Ihrem Clemencic-Consort-Zyklus des Wiener Musikvereins haben Sie sich auf die Wiedergabe meist unbekannter Meisterwerke des 16. - 18. Jahrhunderts spezialisiert und international großes Ansehen erworben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

