Ökologisches Gütesiegel an Friedhöfe Wien verliehen

ÖkoBusinessPlan Auszeichnung für umweltfreundliches Wirtschaften erhalten

Wien (OTS) - Die Umwelt schonen und gleichzeitig Betriebskosten sparen: Das ist das Motto der 154 Wiener Unternehmen, die 2012 erfolgreich am ÖkoBusinessPlan Wien teilgenommen haben. Am 25. Februar 2013 wurde daher die Friedhöfe Wien GmbH von Umweltstadträtin Ulli Sima mit dem ÖkoBusinessPlan "Siegel" für ihr Pilotprojekt "Friedhof Südwest" ausgezeichnet. Die Friedhöfe Wien gestalten mit ihren Umweltmaßnahmen die Stadt Wien mit und haben Verantwortung für die Zukunft übernommen.

Die Friedhöfe Wien sind dabei eines von 154 Unternehmen, die am ÖkoBusiness Plan teilgenommen haben, um gemeinsam einer höheren Nachhaltigkeit in der Wirtschaft Sorge zu tragen. Die Friedhöfe Wien beteiligten sich am Ökoprofit-Projekt mit dem Pilotprojekt "Friedhof Südwest", um sowohl das Einsparungspotential als auch die damit verbundenen Vorteile für die Umwelt zu erheben und Maßnahmen umzusetzen.

Einige Maßnahmen sind beispielsweise die Senkung der Heizenergiekosten durch thermische Sanierung und den Einbau einer neuen Pellets-Heizung, die Senkung des Stromverbrauches, die Reduzierung und bessere Trennung des Friedhofsabfalls und der effizientere Umgang mit Gießwasser am Friedhof.

"Mit dem Identifizieren und Umsetzen verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Pilotprojektes beweisen wir wieder einmal, dass wir Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung bei den Friedhöfen ernst nehmen", freut sich Dr. Markus Pinter, Geschäftsführer der Friedhöfe Wien, über den vorläufigen Abschluss des Projektes, denn "wenn sich die Maßnahmen am Friedhof Südwest bewähren, werden wir sie auch auf den anderen Friedhöfen umsetzen."

Sparen nach Plan - mit dem ÖkoBusinessPlan Wien

Der ÖkoBusinessPlan Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 ins Leben gerufen. Der ÖkoBusinessPlan Wien bietet umfassende geförderte Beratung im Umweltbereich und arbeitet mit den Unternehmen gezielt daran, die Umweltauswirkungen der Betriebe durch unterschiedlichste Projekten und Maßnahmen zu reduzieren und Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen UmweltberaterInnen machen sich die Betriebe auf die Suche nach Einsparpotenzialen und reduzieren Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz ihres Unternehmens. Die positive Auswirkung auf die Betriebskosten ist für sie oft überraschend.

Über die Friedhöfe Wien GmbH

Die Friedhöfe Wien sind für 46 interkonfessionelle Friedhöfe in Wien verantwortlich und betreuen rund 550.000 Grabstellen. Mit dem Wiener Zentralfriedhof betreuen die Friedhöfe Wien den zweitgrößten Friedhof Europas. Ihre Aufgabe umfasst die Errichtung und Erhaltung sowie die Vergabe und Verwaltung dieser Gräber. Auch Instandhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gehören zu den Tätigkeiten. Mehr als 1.600 ehrenhalber von der Stadt Wien gewidmete Grabstellen werden von den Friedhöfen Wien betreut. Die Unternehmenszentrale der Friedhöfe Wien und das Kundenservice befinden sich in der Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien.

