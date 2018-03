NTT Communications und Telekompartner einigen sich beim Arcstar Carrier Forum 2013 auf Methoden zur Stärkung der Zuverlässigkeit ihrer globalen Netzwerkservices

Tokio (ots/PRNewswire) - Die NTT Communications Corporation (NTT Com) teilte am 27. Februar mit, sie habe sich gemeinsam mit ihren globalen Telekommunikationspartnern beim Arcstar Carrier Forum 2013 am 26. und 27. Februar in Japan auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, um die globalen Netzwerkservices der Marke Arcstar(TM) weiter auszubauen. Das Arcstar Carrier Forum ist eine internationale Konferenz, die NTT Com veranstaltet, um Strategien für die Stärkung der unter dem Markennamen Arcstar vertriebenen Managed Network Services für multinationale Konzerne zu diskutieren.

In diesem Jahr einigten sich die 20 Telekompartner auf zahlreiche Best Practices, die die Verfügbarkeit verbessern, die Ausfälle pro Leitung senken, die Reparaturzeit verkürzen, die strikte Einhaltung von Lieferzeiten gewährleisten und die Kunden in Echtzeit mit Informationen, detaillierter Offenlegung von Fehlern und entsprechenden Folgeleistungen versorgen sollen.

In den Diskussionen um das diesjährige Hauptthema "Transparenz für Transformation" erörterten die Teilnehmer, wie die Qualität ihres Dienstleistungsangebots in Bezug auf Design, Lieferung, Betrieb und Wartung verbessert werden kann. Besondere Bedeutung wurde dabei der Kundenzufriedenheit zugeschrieben. Die Betreiber tauschten außerdem Methoden der Überwachung und Entstörung aus. Dabei ging es auch um die Frage, was und wie häufig sie mit einem Kunden im Falle einer Störung kommunizieren. Man war sich zudem einig über die entscheidende Bedeutung einer stabilen Netzqualität, während in der Ära des Cloud-Computing zugleich Netztechnologien wie die Netzvirtualisierung OpenFlow vorangetrieben werden müssen.

Anlässlich der zehnten Zusammenkunft des Arcstar Carrier Forums seit dem Jahr 2000 verlieh NTT Com Auszeichnungen für herausragende Methoden und Erfolge im Bereich der Qualitätssteigerung.

Die teilnehmenden Partner von NTT Com beim Arcstar Carrier Forum 2013

Australien: Singtel Optus Pty Limited China: China Telecommunications Corporation Frankreich: Orange Business Services Hong Kong: Hutchison Global Communications Limited Indien: Bharti Airtel Limited Indien: Tata Communications Limited Indonesien: PT Indosat Tbk Korea: KT Corporation Malaysia: Telekom Malaysia Berhad Philippinen: Philippine Long Distance Telephone Company Singapur:

Singapore Telecommunications Limited Singapur: StarHub Ltd Südafrika: Internet Solutions Taiwan: Chunghwa Telecom Co., Ltd. Thailand: CAT Telecom Public Company Limited Vereinigtes Königreich:

Interoute Communications Limited USA: Level 3 Communications, LLC USA: Verizon Communications Inc. USA: Virtela Technology Services Incorporated Vietnam: Vietnam Posts and Telecommunications Group

