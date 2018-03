Sharp Europe und Ixonos kooperieren an hochmodernen Lösungen für Mobilgeräte

Helsinki Und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sharp Europe und Ixonos haben vereinbart, Lösungen und Technologien für mobile Geräte zu entwickeln, die dem fortschrittlichsten Stand der Technik entsprechen und damit Kunden zu dienen, die höchste Qualität zu schätzen wissen. Ixonos und Sharp sehen sich als ideale Geschäftspartner, um innovative Lösungen für mobile Geräte zu realisieren.

Ixonos, ein Unternehmen für kreative mobile Lösungen, hat die Ixonos Smartphone-Plattform auf dem Mobile World Congress 2012 eingeführt. Der Clou des Verkaufsstarts war ein herausragendes Smartphone-Referenzdesign, das einige der Experten für Mobilfunkkommunikation und Medienvertreter als das aufregendste Ausstellungsstück in Barcelona bezeichneten. Auf dem Mobile World Congress 2013 wird Ixonos eine aktualisierte Version des High-End-Referenzdesigns herausbringen, das sich durch eine Display-Technologie von Sharp auszeichnet.

"Wir wollten unsere Smartphone-Plattform mit der besten, zur Verfügung stehenden Technologie aufrüsten, um die großartige Erfahrung unseres erstklassigen Referenzdesigns beizubehalten. Es ist eines von drei von uns ausgestellten Geräten, die unterstreichen, dass unsere Designkompetenz eine Vielzahl von verbundenen Geräten umfasst - von Handys und Tablets bis hin zu eingebetteten Systemen für Gesundheit und Wellness oder Information und Unterhaltung", erklärt Timo Kaisla, Senior Vice President von Ixonos. "Ixonos hat Sharp als Partner gewählt, da das Unternehmen ein zukunftsweisendes, hochauflösendes Display bereitstellt, das sehr gut zu unserer Plattform passt. Die LCDs von Sharp sind herausragend, da sie hohe Kontrastverhältnisse, überlegene Bildqualitäten, exzellente Zuverlässigkeit, eine stabile Bauweise und außergewöhnliche Energieeffizienz mit energiesparenden Displays in sich vereinen."

Die Zusammenarbeit von Sharp und Ixonos trägt schon erste Früchte. Ixonos verwendet bereits die gemeinsame Technologie-Plattform in seinen jüngsten Projekten, um neue und innovative Produkte für einige der größten Mobiltechnologie-Unternehmen der Welt zu entwickeln.

Gleichzeitig unternimmt Sharp derzeit Bestrebungen, um Ixonos als Partner für Systemintegration bei seinen Kunden in Europa einzuführen. Ixonos' Leistungsversprechen, sowohl Hardware- als auch Softwareintegration anzubieten, zusammen mit einer Zertifizierung durch die akkreditierten Prüflabore von Ixonos, fügt sich ausgezeichnet in die Europa-Strategie von Sharp ein. "Ixonos passt hervorragend zu Sharps eigener Unternehmenskultur mit seinen professionellen und kompetenten Mitarbeitern, die die Erwartungen im Hinblick auf Zugänglichkeit und Engagement für die anstehende Aufgabe noch übertreffen. Die umfangreichen Erfahrungen bei der Entwicklung von bahnbrechenden Produkten springen bei allen Dingen, die Ixonos produziert, sofort ins Auge", erläutert Sven Johannsen, Business Development Manager von SHARP Microelectronics Europe.

Über Ixonos de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@10b3717cIxonos ist ein Unternehmen für kreative Mobillösungen. Wir entwickeln Wireless-Technologien, Software und Lösungen für verbundene Geräte und mobile Dienste. Gemeinsam mit unseren Unternehmenskunden entwickeln und gestalten wir Produkte und Dienstleistungen, die den Verbrauchern ein attraktives mobiles Erlebnis bieten. Wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kundenunternehmen, indem wir nicht nur ein besseres Nutzererlebnis, sondern auch kürzere Markteinführungszeiten für deren Geräte und Dienste ermöglichen. Wir unterhalten Standorte in Finnland, Dänemark, Estland, Deutschland, Großbritannien, der Slowakei, Südkorea und in den USA. Die Ixonos Plc ist an der finnischen Börse, die unter NASDAQ OMX Helsinki Ltd. firmiert, notiert. Im Jahr 2011 konnte bei einem Umsatz von 81,4 Mio. EUR ein Betriebsgewinn in Höhe von 1,9 Mio. EUR erzielt werden.

Über Sharp Microelectronics Europe de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@74df8c74Sharp Microelectronics Europe mit Sitz in Hamburg, Deutschland, ist ein Unternehmensbereich der Sharp Electronics (Europe) GmbH, einer Tochtergesellschaft der Sharp Corporation in Osaka, Japan. Sharp ist ein weltweiter Entwickler digitaler Kerntechnologien für elektronische Produkte und Anwendungen der nächsten Generation. Sharp Microelectronics Europe bietet bahnbrechende Lösungen speziell für Anwendungen in der Automobilelektronik, Mobilfunk- / Kommunikationstechnologie, industrielle Automation, TV- und Unterhaltungselektronik, e-Signage und LED-basierte Beleuchtungstechnik.

