EANS-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES berichtet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2012

Jahresergebnis

26.02.2013

SINGULUS TECHNOLOGIES berichtet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2012 -Umsatz im Rahmen der Erwartungen

-Ergebnis schwächer als prognostiziert

-Auftragsbestand erhöhte sich auf 40,1 Mio. EUR

-Führende Technologien in allen drei Geschäftsfeldern

Kahl am Main, 26. Februar 2013 - SINGULUS TECHNOLOGIES (SINGULUS) bestätigt mit einem Umsatz von 108,6 Mio. EUR für das vergangene Geschäftsjahr 2012 die am 08. November 2012 veröffentlichte Prognose. Das Gesamtergebnis inklusive der durchgeführten Sonderaufwendungen liegt nach vorläufigen Zahlen bei minus 60,5 Mio. EUR. Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2012 lag bei 121,9 Mio. EUR (Vorjahr: 151,6 Mio. EUR). Der Auftragsbestand in Höhe von 40,1 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr mit 26,8 Mio. EUR angestiegen.

SINGULUS ist mit einer hoher Liquidität ausgestattet und hat bereits im Geschäftsjahr 2011 seine Verbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsbanken vollständig zurückgeführt. Die Bilanz ist stabil und mit einer Eigenkapitalquote von rund 37 % nach wie vor solide.

Damit SINGULUS TECHNOLOGIES sich wieder langfristig positiv entwickelt, sollen die Kernsegmente wirtschaftlich weiter stabilisiert werden. Dr. - Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstandes der SINGULUS TECHNOLOGIES AG kommentiert:

"Wir sind führend mit unseren Maschinen in unseren drei Kernsegmenten Optical Disc, Halbleiter und Solar. Wir gehen davon aus, dass wir in diesen Segmenten insgesamt im Jahr 2013 wachsen können und das Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen werden".

Dr. Rinck weiter: "Sollte die derzeitige Investitionszurückhaltung für Produktionsequipment im Solarmarkt jedoch anhalten, wird dies entsprechende Auswirkungen auf die Ergebnisziele der Gesellschaft haben. Zur Stärkung der bestehenden Geschäftsfelder entwickeln wir weiterhin zielgerichtet innovative Produkte und erschließen damit neue Märkte".

