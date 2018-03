Huawei vernetzt Fahrzeuge mit neuen telematischen Lösungen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IuK), stellte heute eine Produktserie vor, mit der das Unternehmen sich nun auch erstmals in den Bereich telematischer Lösungen vorwagen möchte. Beim Mobile World Congress 2013 präsentierte Huawei seine für den Einsatz in Fahrzeugen geeigneten 3G- und LTE-Kommunikationsmodule MU609T und ME909T, den Hotspot für 3G-Mobiltelefone DA6810 sowie die fahrzeugeigene 3G Diagnostikbox DA3100. Die für Fahrzeuge geeigneten Produkte von Huawei bieten stabile drahtlose Lösungen für unterschiedliche Umgebungen, unabhängig von Wetterbedingungen, Gelände oder einer zuverlässigen Stromversorgung. Damit eröffnen sie der Automobilindustrie neue Entwicklungsmöglichkeiten und bieten den Fahrzeugbesitzern unerreichten Komfort.

"Huawei freut sich darauf, in eine Ära intelligenter Fahrzeuge einzutreten, in der Produkte verfügbar sind, mit denen sich drahtlose Kommunikation und die in der Automobilindustrie verwendeten elektronischen Technologien integrieren lassen", erklärt Kevin Liu, Vizepräsident der Abteilung Mobiles Breitband der Huawei Consumer Business Group. "Die telematischen Lösungen von Huawei wurden so konstruiert, dass Autos und andere Transportfahrzeuge sich mit ihrer Hilfe nahtlos in eine drahtlose Mobilfunkumgebung einbinden lassen, damit die Nutzer die Vorteile von IuK-Diensten wirklich genießen können."

Das MU609T und das ME909T sind die ersten 3G- und LTE-Kommunikationsmodule von Huawei, die für den Einbau in Fahrzeugen gedacht sind. Beide sind pinkompatibel und speziell auf die Temperaturbereiche und den Stromverbrauch in der Automobilindustrie ausgelegt. Das MU609T unterstützt bis zu 14,4 Mbps in einem HSPA+-Netzwerk und das ME909T unterstützt bis zu 100 Mbps in einem LTE-Netzwerk. Bei beiden Modulen sind GPS und eCall vorinstalliert. Außerdem ermöglicht die Remote-Funktion zur Firmware-Aktualisierung FOTA die Integration neuer Technologien in bereits vorhandene MU609T-und ME909T-Module. International führende Automobilhersteller haben die Stärken des MU609T und des ME909T bereits erkannt, sodass sie schon bald in die drahtlosen Kommunikationssysteme von einigen der beliebtesten Fahrzeuge weltweit integriert sein werden.

Die DA6810 3G WiFi Box erzeugt 3G-WiFi-Hotspots in mobilen Umgebungen und ermöglichen so auch unterwegs die Nutzung von sehr schnellen Internetverbindungen. Sobald die HUAWEI DA6810 3G WiFi Box eingebaut ist, ist das Fahrzeug interaktiv, mit Hightech-Funktionen ausgestattet und vernetzt und bietet dem Fahrer so schnellen Internetzugang und audiovisuelle Unterhaltung.

Das DA3100 ist ein fahrzeugeigenes Diagnosesystem mit Datentransfer, über das Versicherungsanbieter und Flottenmanagement-Unternehmen Informationen wie Standort, Fahrzeugzustand und Gewohnheiten des Fahrers abrufen können. Dieses in das Fahrzeug integrierte System überträgt Informationen in Echtzeit über ein 3G-Netzwerk an die Telematik-Dienstleistungsplattformen verschiedener Drittanbieter. Es ermöglicht es dem Fahrzeughalter auch, mithilfe seines Smartphones Hupe, Scheinwerfer und Fenster auch aus der Ferne zu bedienen. Das DA3100 ist leistungsfähig und dennoch leicht zu installieren, es ist nicht auf bestimmte geografische Regionen oder Fahrzeugtypen beschränkt und kann bei der Installation aktiviert werden.

Informationen zu Huawei Device

Ende 2012 waren die Produkte und Dienstleistungen von Huawei in mehr als 140 Ländern erhältlich und standen über einem Drittel der Weltbevölkerung zur Verfügung. Zudem unterhält Huawei weltweit mehr als 20 F&E-Zentren, unter anderem in Ländern wie den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Das Endverbrauchersegment ist einer der drei Geschäftsbereiche von Huawei, über den zahlreiche unterschiedliche Produkte, darunter Mobiltelefone, mobile Breitbandgeräte, Heimgeräte, Cloud-Lösungen und Chipsätze für Verbraucher, angeboten werden. Mit umfangreichen Kenntnissen aus mehr als 20 Jahren Geschäftserfahrung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) und einem weitreichenden internationalen Netzwerk, einer umfangreichen internationalen Geschäftstätigkeit und Partnerschaften hat die Huawei Consumer Business Group es sich zur Aufgabe gemacht, über Huawei Device den Verbrauchern die neuesten Technologien verfügbar zu machen, ihnen eine Welt von Möglichkeiten zu eröffnen und den Menschen überall außergewöhnliche Erfahrungen zu ermöglichen.

