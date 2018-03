Bausch + Lomb ernennt Robert Bertolini zum Präsident und Chief Financial Officer

Rochester, New York (ots/PRNewswire) - Bausch + Lomb, das weltweit tätige Unternehmen für Augengesundheit, hat Robert Bertolini mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und Chief Financial Officer ernannt. In dieser Funktion wird er die Finanzen, die Informationstechnologie, die weltweite Qualitätssicherung sowie den weltweiten Betrieb überwachen. Bertolini, der die Verantwortung als CFO von Brian J. Harris übernimmt, wird an den Chief Executive Officer von Bausch + Lomb Brent Saunders berichten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121221/MM34011LOGO

)

"Bob Bertolinis umfassende Führungserfahrung in den Bereichen Strategie, Betrieb und Neustrukturierung, die er als CFO bei einem der weltweit führenden, börsennotierten Gesundheitsunternehmen gesammelt hat, werden Bausch + Lomb dabei helfen, unser Potenzial weiterhin besser zu nutzen und unsere Performance zu verbessern", erklärte Saunders. "Ich hatte bereits die Möglichkeit, mit Bob über viele Jahre zusammenzuarbeiten. Wir können uns glücklich schätzen, eine Führungskraft dieses Formats, zu diesem entscheidenden Moment in unserer Geschichte, in unserem Team willkommen heißen zu können.

Bertolinis umfassende Erfahrung und das tief reichende Verständnis für den Geschäftsbetrieb und die Strategie haben es den Unternehmen, für die er tätig war, ermöglicht, ihre gesamte Performance zu verbessern und schneller positive Geschäftsergebnisse zu erreichen.

"Mit Brents Führung hat Bausch + Lomb über die letzten Jahre einen enormen Fortschritt gemacht und ich freue mich darauf, mit ihm und dem gesamten Managementteam von Bausch + Lomb zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen weiter voranzutreiben", erklärte Bertolini. "Wir haben die spannende Möglichkeit, Bausch + Lombs Vision, zu einem der besten weltweiten Unternehmen für die Augengesundheit zu werden, für unsere Kunden und deren Patienten umzusetzen." Ich freue mich und bin geehrt, dass ich Teil dieses Teams werden darf."

Vorher war Herr Bertolini seit 2003 Executive Vice President und Chief Financial Officer der Schering-Plough Corporation, bis diese im Jahr 2009 mit Merck & Co. fusionierte. Während seiner Anstellung arbeitete Bertolini bei allen Aspekten der Neustrukturierung der Geschäftsabläufe des Unternehmens als Geschäftspartner mit dem Chief Executive Officer zusammen. Er trug Verantwortung für wichtige Finanzbereiche, wie unter anderem für die Steuerzahlung, die Buchhaltung und die Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte. Unter anderem entwickelte er erstklassige Finanz- und IT-Funktionen und leitete die Bereiche Geschäftsentwicklung und Strategie.

Zu einem früheren Zeitpunkt in seiner Karriere war er 20 Jahre lang für PricewaterhouseCoopers LLP tätig, wo er mit wachsender Verantwortung verschiedene Positionen bekleidete, schließlich Partner wurde und den Bereich der globalen Pharmabranche leitete. In dieser Funktion war Bertolini Seniorberater für das oberste Management einiger der bekanntesten Gesundheitsunternehmen für Finanz- und allgemeine Geschäftsfragen, wie unter anderem zu Lizenzvereinbarungen, Fusionen & Akquisitionen, Börsengängen, strategischen Partnerschaften, Audits, Finanzkontrollen und zur Betriebsführung.

Bertolini erwarb seinen Bachelorabschluss in Ökonomie an der Rutgers, der staatlichen Universität in New Jersey, und er ist ein in den USA zugelassener Wirtschaftsprüfer. Derzeit ist er Vorstandsmitglied von Actelion Pharmaceuticals und Charles River Labs sowie früheres Vorstandsmitglied der Genzyme Corporation.

"Brian Harris hat auf so vielfältige Weise zu Bausch + Lomb beigetragen und ich möchte ihm für seine bisherigen herausragenden Leistungen danken", erklärte Saunders. "Aufgrund der hervorragenden Arbeit von Brian prüfen wir derzeit die Möglichkeit, ihm eine andere leitende Führungsrolle bei Bausch + Lomb zu übertragen."

Informationen zu Bausch + Lomb Bausch + Lomb ist eines der weltweit bekanntesten und angesehensten Gesundheitsunternehmen. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören Kontaktlinsen, Pflegemittel für Kontaktlinsen, medizinische Geräte und Instrumente für die Augenchirurgie sowie Augenheilmittel. Das Unternehmen wurde 1853 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Rochester (NY) und verfügt weltweit über ungefähr 11.000 Angestellte. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 100 Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.bausch.com.

Web site: http://www.bausch.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Adam Grossberg, +1-973-360-6439,

adam.grossberg @ bausch.com; oder Elizabeth Harness Murphy,

+1-585-338-8528,

elizabeth.murphy @ bausch.com