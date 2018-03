Huawei stellt beim Mobile World Congress 2013 clevere Lösungen für zu Hause vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IuK), stellte beim Mobile World Congress 2013 (MWC) das HUAWEI MediaQ M310 vor. Dieses Medienmanagementsystem hilft Familien dabei, untereinander in Verbindung zu bleiben, indem es Inhalte von Smartphones, Tablet-PCs und Fernsehgeräten miteinander verknüpft und so das Wohnzimmer in einen modernen, intelligenten Raum verwandelt.

Äußerlich ist das MediaQ M310 zwar nur ein kleiner, unauffälliger Kasten mit einer Dicke von gerade einmal 14 mm, aber in seinem Inneren verbergen sich leistungsfähige Hardwarefunktionen, die eine Interaktion über mehrere Bildschirme, Medienmanagement, Videoanrufe und Spiele möglich machen. Das mit einem ARM9-Quad-Core-Prozessor betriebene MediaQ ermöglicht die kabellose Projektion mittels einer HDMI-in-Verbindung, und zusammen mit einem Fernsehbildschirm und einer externen Kamera erlaubt es Videoanrufe in höchster Qualität und erleichtert es so, mit Freunden und Familienmitgliedern überall auf der Welt in Verbindung zu bleiben. Die bereits integrierte Speicherkapazität von 32 GB lässt sich mithilfe von Micro-SD-Karten noch zusätzlich erweitern.

"Heute ist die digitale Evolution des eigenen Zuhauses im vollen Gange, und das HUAWEI MediaQ sorgt für ein reiches, integriertes Unterhaltungserlebnis, ohne dass Sie viel Geld ausgeben müssen, um Ihre vorhandene und lieb gewonnene Technik vollständig auszutauschen", meint Yang Zhirong, der Präsident von Huawei Home Devices. "Das unschlagbar vielseitige MediaQ erfüllt die Funktionen einer Set-Top-Box, eines intelligenten Fernsehgeräts und eines Portals, mit dessen Hilfe über alle Geräte auf sämtliche Inhalte zugegriffen werden kann."

Die leistungsstarke Konsolidierungsfunktion des HUAWEI MediaQ sortiert und organisiert automatisch die Dateien von PCs, mobilen Festplatten und anderen Speichermedien. Einige Spiele, darunter Ducati Bike und Breaker's Revenge II sind auf dem HUAWEI MediaQ vorinstalliert und können auf Tablet-PCs oder Spielekonsolen gespielt werden. Zum mitgelieferten Zubehör gehören außerdem eine programmierbare Fernbedienung, mit der das MediaQ, die Set-Top-Box (STB), der Fernseher und andere digitale Geräte gesteuert werden können, eine Software, die Smartphones in Maus oder Tastatur für das MediaQ verwandelt und ein Y-Stromkabel für den Anschluss von JumpDrives und mobilen Festplattenlaufwerken.

Das MediaQ M310 wurde im Januar 2013 auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erstmals vorgestellt. Preis und Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben.

Ende 2012 waren die Produkte und Dienstleistungen von Huawei in mehr als 140 Ländern erhältlich und standen über einem Drittel der Weltbevölkerung zur Verfügung. Zudem unterhält Huawei weltweit mehr als 20 F&E-Zentren, unter anderem in Ländern wie den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Das Endverbrauchersegment ist einer der drei Geschäftsbereiche von Huawei, über den zahlreiche unterschiedliche Produkte, darunter Mobiltelefone, mobile Breitbandgeräte, Heimgeräte, Cloud-Lösungen und Chipsätze für Verbraucher, angeboten werden. Mit umfangreichen Kenntnissen aus mehr als 20 Jahren Geschäftserfahrung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) und einem weitreichenden internationalen Netzwerk, einer umfangreichen internationalen Geschäftstätigkeit und Partnerschaften hat die Huawei Consumer Business Group es sich zur Aufgabe gemacht, über Huawei Device den Verbrauchern die neuesten Technologien verfügbar zu machen, ihnen eine Welt von Möglichkeiten zu eröffnen und den Menschen überall außergewöhnliche Erfahrungen zu ermöglichen.

