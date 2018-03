Navfree nutzt INRIX-Verkehrsinformationen zur Unterstützung seiner 12 Millionen Anwender

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - INRIX, ein führender Anbieter von Verkehrsinformationen und Fahrerdiensten, und Navfree haben auf dem Mobile World Congress den ersten Echtzeit-Verkehrsinformationsservice des globalen Anbieters von Navigations-Apps vorgestellt. Seinen 12,5 Millionen Anwendern weltweit will der Anbieter damit helfen, täglich viel Zeit und Kraftstoff zu sparen.

"INRIX trägt dazu bei, dass die Fahrt zu einem neuen Ziel, einem wichtigen Business-Meeting oder einfach nur die Heimfahrt am Abend für unsere Kunden so reibungslos wie möglich abläuft", so Peter Atalla, CEO Navfree.

"Navfree zählt mit Spitzenplätzen in App-Stores in Großbritannien, den USA, Frankreich und Deutschland zu den Top-Navigations-Apps weltweit. Mit der Einführung des ersten Echtzeit-Verkehrsdienstes von Navfree haben jetzt 12 Millionen Autofahrer die Möglichkeit, unmittelbar von den Aktivitäten unserer Community zu profitieren, um Staus zu vermeiden", ergänzt Bill Schwebel, Vice President Mobile bei INRIX.

Allein im letzten Jahr vergeudeten Fahrzeugführer durchschnittlich fast 30 Stunden in Staus[1]. Daher vertrauen über 150 Millionen Autofahrer in 32 Ländern auf INRIX-Verkehrsinformationen im Auto, auf ihrem Smartphone und über Verkehrsdurchsagen, um täglich Zeit zu sparen. Die Verkehrsinformationen, die Navfree-Kunden als In-App-Kauf auf iPhone und Android in 31 Ländern angeboten werden, ermöglichen Fahrern, momentane Verkehrsbedingungen auf ihrer Strecke sowie erwartete Auswirkungen auf die Reisezeit auf einen Blick zu erfassen

INRIX analysiert Echtzeit-Daten aus einer Reihe unterschiedlicher Quellen - von seinem Crowd-Sourcing-Netzwerk, herkömmlichen Fahrbahnsensoren bis hin zu Informationen über Unfälle, Baustellen und andere verkehrsbeeinflussende Ereignisse -, um minutengenaue Verkehrsinformationen sowie zuverlässige Angaben zu Reisezeiten und voraussichtlichen Ankunftszeiten bereitzustellen. Über 200 Partner und Kunden wie Audi, BMW und Ford Motor Company nutzen weltweit die Verkehrsdienstleistungen des Unternehmens, um Millionen Autofahrern dabei zu helfen, Staus zu vermeiden.

Über INRIX:

INRIX® ist eine führende Plattform für Verkehrsinformationen, die Zugriff auf intelligente Daten und fortschrittliche Analysewerkzeuge zur Lösung von Transportproblemen weltweit bietet. INRIX erhebt Daten in Echtzeit aus rund 100 Millionen Fahrzeugen und Geräten, um Verkehrs- und Fahrinformationen sowie durchdachte Analysetools und -dienste für fünf Branchen in 32 Ländern bereitzustellen.

Mit mehr als 200 Kunden und Partnern, darunter BBC, Audi, ADAC, ANWB, BMW, Ford Motor Company, the I-95 Coalition, MapQuest, Microsoft, , O2, Tele Atlas, Telmap, Toyota und Vodafone, sparen Fahrer dank der Echtzeit-Verkehrsinformationen und -Verkehrsvorhersagen von INRIX jeden Tag viel Zeit.

