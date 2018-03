SnapCar und INRIX wollen gemeinsam schnellsten Auto-Service Europas bieten

(PRN) - - Wartezeiten verkürzen, Kunden schneller ans Ziel bringen und Optimierung des Managements der luxuriösen SnapCar-Flotte

Paris (ots/PRNewswire) - INRIX, ein führender Anbieter von Verkehrsinformationen und Fahrerdiensten, und SnapCar, ein Premium-Buchungsservice für Autos mit Chauffeur, haben sich zusammengetan, um die Warte- und Fahrtzeiten für SnapCar-Kunden zu verkürzen.

Mit SnapCar können Anwender über ihr Smartphone mit wenigen Klicks ein Prestige-Auto mit Fahrer buchen. Vor dem Hintergrund, dass Fahrer in städtischen Ballungsräumen wie Paris jährlich über 50 Stunden in Staus vergeuden, bietet SnapCar eine unkomplizierte, stressfreie Alternative für die Fahrt quer durch die Stadt oder zum Flughafen. INRIX will gemeinsam mit SnapCar den Service durch die Bereitstellung von Verkehrsinformationen an SnapCar weiter verbessern, um schnellere Abholzeiten und kürzere Fahrten zu den Zielorten zu gewährleisten.

"Es ist unser wichtigstes Ziel, Reisende komfortabel durch den Pariser Verkehr zu bringen", erläutert Dave Ashton, Mitbegründer von SnapCar. "Dies bedeutet nicht nur, dass wir beispiellose Qualität bieten sondern unsere Kunden auch schnellstmöglich an ihr Ziel bringen möchten. INRIX hilft uns bei der Optimierung der Effizienz unserer Flotte, um Autos so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen und diesem dann eine schnelle, stressfreie Fahrt zu seinem Bestimmungsort zu bieten. IRNIX-Verkehrsinformationen sind ein entscheidender Faktor in unseren Bemühungen, unser Ziel zu erreichen."

INRIX-Verkehrsinformationen unterstützen SnapCar und seine Kunden in folgenden Punkten:

-- Fahrer-Tracking und kürzere Abholzeiten: Mit INRIX erhalten SnapCar-Benutzer eine voraussichtliche Ankunftszeit für ihren Fahrer und können diesem auf der Karte bis zu ihrem eigenen Standort folgen. SnapCar hat das Ziel, maximal zwei Minuten nach der geschätzten Ankunftszeit bei den Kunden anzukommen, unabhängig von den Verkehrsbedingungen. -- Kürzere Fahrtzeiten zum Kundenziel: INRIX hilft SnapCar-Fahrern, die schnellsten Routen zu ermitteln und unterstützt sie bei der schnellen Navigation zum Ziel des Kunden. -- Besseres Flottenmanagement: Mit INRIX-Verkehrsinformationen für Autobahnen und Nebenstraßen kann SnapCar die Flotten-Leistung optimieren anhand der genauen Kenntnis, welcher Fahrer am schnellsten beim Kunden sein kann.

INRIX analysiert Echtzeit-Daten aus einer Reihe unterschiedlicher Quellen - von seinem Crowd-Sourcing-Netzwerk, herkömmlichen Fahrbahnsensoren bis hin zu Informationen über Unfälle, Baustellen und andere verkehrsbeeinflussende Ereignisse -, um minutengenaue Verkehrsinformationen sowie zuverlässige Angaben zu Reisezeiten und voraussichtlichen Ankunftszeiten bereitzustellen. Über 200 Partner und Kunden wie Audi, BMW, Ford, BBC und Verkehrsministerien weltweit nutzen die Verkehrsdienstleistungen des Unternehmens, um über 150 Millionen Autofahrern dabei zu helfen, Staus zu vermeiden.

Über SnapCar:

SnapCar was created in 2012 by Dave Ashton and Yves Weisselberger, two experienced entrepreneurs who believe in transforming the ground transport experience via the mobile device. Initially launched in Paris, SnapCar can operate anywhere in the world, and is soon to be rolled out in other major European cities. The vision of SnapCar's founders can be summed up in just a few words that encapsulate how new technologies can help people get around town: Social, Local, Mobile; Snap. Go.

Über INRIX:

INRIX® ist eine führende Plattform für Verkehrsinformationen, die Zugriff auf intelligente Daten und fortschrittliche Analysewerkzeuge zur Lösung von Transportproblemen weltweit bietet. INRIX erhebt Daten in Echtzeit aus rund 100 Millionen Fahrzeugen und Geräten, um Verkehrs- und Fahrinformationen sowie durchdachte Analysetools und -dienste für fünf Branchen in 32 Ländern bereitzustellen.

Mit mehr als 200 Kunden und Partnern, Audi, ADAC, ANWB, BMW, der BBC, Ford Motor Company, der I-95 Coalition, MapQuest, Microsoft, NAVIGON, O2, Tele Atlas, Telmap, Toyota und Vodafone, sparen Fahrer dank der Echtzeit-Verkehrsinformationen und -Verkehrsvorhersagen von INRIX jeden Tag viel Zeit.

