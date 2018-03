EANS-Stimmrechte: C-QUADRAT Investment AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Klemens Hallmann

Staat: Österreich

Wien/Frankfurt, 26.2.2013. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) hat am heutigen Tag nachfolgende Beteiligungsmeldung gemäß § 96 Z 22 iVm §§ 91 ff BörseG von Herrn Klemens Hallmann erhalten:

Hiermit melde ich, Klemens Hallmann, Lichtenfelsgasse 1/14, 1010 Wien, meine Beteiligung an der C-QUADRAT Investment AG mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Stubenring 2, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 55148 a (die "Gesellschaft"), gemäß § 96 Z 22 iVm §§ 91 ff BörseG (Börsegesetz 1989, BGBl555/1989 idF BGBlI119/2012) wie folgt:

Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl I 83/2012 am 1. Jänner 2013 und unverändert zum heutigen Tage, 26. Februar 2013, sind mir gemäß den §§ 91 ff BörseG 197.456 Stück Aktien von den insgesamt ausgegebenen 4.363.200 Stück Aktien der Gesellschaft (ISIN AT0000613005), die jeweils auf einen Nennwert in Höhe von EUR 1,-- lauten und jeweils das Recht auf eine Stimme gewähren, und somit 197.456 bzw 4,53 % (gerundet auf zwei Nachkommastellen) der Stimmrechte an der Gesellschaft zuzurechnen, womit die mit BGBl I 83/2012 in § 91 Abs 1 BörseG eingeführte Meldeschwelle von 4 % der Stimmrechte überschritten ist.

43.522 Stück dieser Aktien und somit 43.522 bzw 1,00 % (gerundet auf zwei Nachkommastellen) der Stimmrechte an der Gesellschaft halte ich persönlich. Die restlichen 153.934 Stück Aktien und somit 153.934 bzw 3,53 % (gerundet auf zwei Nachkommastellen) der Stimmrechte an der Gesellschaft halte ich über die Klemens Hallmann Immobilien-Holding GmbH mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Lichtenfelsgasse 1/14, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 267096 p, als deren alleiniger Gesellschafter (§ 92 Z 4 BörseG).

Emittent: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien ISIN: AT0000613005

