Ixonos präsentiert auf der Embedded World 2013 schnelles Video-Streaming und modernes eingebettetes LINUX BSP

Nürnberg (ots/PRNewswire) - Ixonos stellt auf der Embedded World 2013 in Nürnberg mehrere innovative Lösungen vor. Die Anwendung Ixonos Low Latency HD Video Streaming bietet Full-HD-Video-Streaming mit sehr geringer Latenz für Geräte mit niedrigem Ressourcenbedarf, z. B. Sicherheitskameras. Das Ixonos Embedded Linux Board Support Package (BSP) ist sehr elegant aufgebaut und vereinfacht das Installieren, Anpassen und Warten einer Linux-Distribution für kleine Geräte.

"Die Ixonos Low Latency HD Video Streaming-Technologie eignet sich hervorragend für Geräte des Systemtyps A/V wie beispielsweise für Videoüberwachung, für die geringe Glas-auf-Glas-Latenz erforderlich ist", so Martin Lund, Experte bei Ixonos. Die Anwendung läuft auf dem Ixonos Embedded Linux BSP und nutzt das beliebte Open-Source-Multimedia-Framework Gstreamer 1.0 für das Back-End-Streaming. "Unserem Kenntnisstand zufolge ist dies das schnellste Video-Streaming in einem eingebetteten System mit geringem Energieverbrauch. Bei unserer Lösung optimieren wir die Funktion des Chipsets", fährt Lund fort. Ixonos ist einer der ersten Systemintegratoren auf dem Markt, der diese neue Technologie für Chipsets einsetzt.

Der wichtigste Parameter der Anwendung ist die sehr geringe Latenz; für Full-HD-A/V-Streaming mit 1080 p 30 kann eine Latenz von nur 275 Millisekunden garantiert werden. Die Anwendung verwendet das DM8148 System-on-a-Chip von Texas Instruments, das niedrigen Energieverbrauch und Gerätedesigns mit geringem Ressourcenbedarf unterstützt.

Das Embedded Linux BSP von Ixonos ist ein moderner und leichter Software-Stack, der aktuelle Open-Source-Komponenten beinhaltet. Es bietet eine Software-Plattform, die einfach für jede Art von Embedded Linux-Anwendung erweitert werden kann, und läuft auf den Boards mehrerer führender Chipset-Hersteller.

"Das Ixonos Embedded Linux BSP ist sehr elegant aufgebaut, so dass es einfach angepasst und gewartet werden kann. Es ist einfacher denn je, ein Upgrade der Komponenten durchzuführen", sagt Sören Kristensen, Director, Connected Devices Business Development, Ixonos. "Der Vorteil der modernen Komponenten ist hervorragende Laufzeitleistung, bessere Nutzung der CPU und geringere CPU-Auslastung. Unser intelligenter Stack bietet auch eine kleine Basis und kurze Boot-Zeit, was für intelligente Geräte grundlegend ist", fährt Kristensen fort.

Ixonos ist ein Unternehmen für kreative Mobillösungen. Wir entwickeln Wireless-Technologien, Software und Lösungen für verbundene Geräte und mobile Dienste. Gemeinsam mit unseren Unternehmenskunden entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, die den Verbrauchern ein attraktives mobiles Erlebnis bieten. Wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kundenunternehmen, indem wir nicht nur ein besseres Nutzererlebnis, sondern auch kürzere Markteinführungszeiten für deren Geräte und Dienste ermöglichen. Wir unterhalten Standorte in Finnland, China, Dänemark, Estland, Deutschland, Grossbritannien, der Slowakei, Südkorea und in den USA. Die Ixonos Plc ist an der finnischen Börse, die unter NASDAQ OMX Helsinki Ltd. firmiert, notiert. Im Jahr 2011 konnte bei einem Umsatz von 81,4 Mio. EUR ein Betriebsgewinn in Höhe von 1,9 Mio. EUR erzielt werden.

Antti Vuolli, Director, Chipset and Embedded, Tel. +358-50-487-4172, antti.vuolli @ ixonos.com

Sören Kristensen, Director, Connected Devices Business Development, Tel. +452-049-9529, soren.kristensen @ ixonos.com

