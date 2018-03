Mohawk Industries, Inc. gibt Ergebnisse des vierten Quartals bekannt

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. meldete heute einen Nettogewinn von 66 Mio. US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) in Höhe von 0,95 US-Dollar für das vierte Quartal 2012. Ohne Berücksichtigung des Restrukturierungsaufwands beliefen sich der Nettogewinn auf 70 Mio. US-Dollar und das EPS auf 1,01 US-Dollar, was einer 40-prozentigen Steigerung gegenüber dem bereinigten EPS aus dem vierten Quartal des Vorjahres entspricht. Der Nettoumsatz belief sich im vierten Quartal 2012 auf 1,44 Mrd. US-Dollar und stieg somit im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 4 Prozent an. Auf der Basis konstanter Wechselkurse ergab sich eine Steigerung von 5 Prozent. Im vierten Quartal 2011 beliefen sich der Nettoumsatz auf 1,38 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn auf 43 Mio. US-Dollar und das EPS auf 0,62 US-Dollar. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten lag der bereinigte Nettogewinn des vierten Quartals 2011 bei 50 Mio. US-Dollar und das bereinigte EPS bei 0,72 US-Dollar.

Für das am 31. Dezember 2012 beendete Gesamtjahr belief sich der Nettoumsatz auf 5,79 Mrd. US-Dollar und stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent an. Auf der Basis konstanter Wechselkurse ergab sich eine Steigerung von 4 Prozent. Nettogewinn und EPS beliefen sich während des Gesamtjahres auf 250 Mio. US-Dollar bzw. 3,61 US-Dollar. Ohne Berücksichtigung des Restrukturierungsaufwands beliefen sich der Nettogewinn auf 262 Mio. US-Dollar und das EPS auf 3,78 US-Dollar, was einer 29-prozentigen Steigerung gegenüber dem bereinigten EPS des Jahres 2011 entspricht. In dem am 31. Dezember 2011 beendeten Jahr beliefen sich der Nettoumsatz auf 5,64 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn auf 174 Mio. US-Dollar und das EPS auf 2,52 US-Dollar. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten lagen der bereinigte Nettogewinn des Jahres 2011 bei 202 Mio. US-Dollar und das bereinigte EPS bei 2,92 US-Dollar.

Im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung von Mohawk Industries im vierten Quartal erklärte der Vorstandsvorsitzende und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Preiserhöhungen, Produktivitätsverbesserungen, das Produktmix und niedrigere Zinsen trugen alle zu den soliden Ergebnissen der Geschäftsperiode bei. Im Laufe des Quartals haben wir ein bereinigtes EBITDA von 165 Mio. US-Dollar und einen betrieblichen Cashflow von 289 Mio. US-Dollar erwirtschaftet, im Gesamtjahr waren es ein bereinigtes EBITDA von 677 Mio. US-Dollar sowie ein betrieblicher Cashflow von 588 Mio. US-Dollar. In den USA verbesserten wir unser Mix, als unsere höherwertigen Produkte mehr Zugkraft im Verbrauchermarkt entwickelten. Unsere jüngste Expansion in neue Auslandsmärkte hat zusätzliches Wachstum in Mexiko, Russland und Australien erzeugt. Im Jahr 2012 ist es uns gelungen, die Vertriebs- und Verwaltungskosten auf dem Niveau von 2011 zu halten, während wir in innovative Marketingmaßnahmen und Produkte investiert haben. Wir tätigen weiterhin strategische Investitionen für das Wachstum unseres Kerngeschäfts und im Oktober kündigten wir die Übernahme der drei Unternehmen Pergo, Marazzi und Spano an. Alle dieser Transaktionen in Verbindung mit unseren bestehenden Geschäftsaktivitäten werden Mohawk auf signifikantes zukünftiges Wachstum ausrichten. Im Januar schlossen wir die erfolgreiche Emission zehnjähriger Anleihen im Umfang von 600 Mio. US-Dollar mit einem Couponsatz von 3,85 Prozent ab und planen, diese Einnahmen zur Teilfinanzierung unserer Übernahme von Marazzi zu verwenden."

Mohawks Segmentumsätze blieben im vierten Quartal weitgehend unverändert, wobei sich der Absatz von Teppichen besser entwickelte als der Absatz von Vorlegern. Unser Vorlegerabsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal, bleibt aber weiterhin hinter dem Vorjahresniveau zurück, da das negativere Produktmix und die niedrigeren Einzelhandelsumsätze unser Ergebnis weiter beeinträchtigten. Unsere neuen Premium-Teppiche haben unsere Verkaufspreise und Margen insgesamt verbessert, jedoch das Umsatzniveau wurde durch Produktveränderungen in den Heimzentren belastet, die unseren Erwartungen zufolge während des ersten Quartals abgeschlossen sein werden. Vor Kurzen kündigten wir eine Erhöhung der Teppichpreise um 4 bis 6 Prozent an, um die steigenden Materialkosten abzudecken. Mithilfe des innovativen Verfahrens, das zur Entwicklung von SmartStrand Silk verwendet wurde, führten wir unsere Wear-Dated Embrace-Nylonkollektion im vierten Quartal ein. Damit haben wir unsere Führungsposition in der Kategorie ultraweicher Premiumprodukte weiter ausgebaut. In der Gewerbekategorie steigerten wir den Umsatz unserer neu eingeführten Teppichfliesen aus unseren hochwertigen Duracolor-Fasern, als deren Stil und hohe Flecken- und Schmutzresistenz gut bei den Designern ankam. Wir erzielten Produktivitätsverbesserungen in allen Produktionsbereichen unseres Unternehmens durch Abfallreduzierung, die verstärkte Nutzung von Recyclingmaterialien und Effizienzsteigerungen.

Der Umsatz des Dal-Tile-Segments legte im Verlauf des Quartals um 15 Prozent zu, wobei Zugewinne in den USA und Mexiko durch neue Produkteinführungen mit verbesserten Geweben, hochentwickelten Designs und größeren Formaten sowohl im Heimbereich als auch in der Gewerbekategorie Auftrieb erhielten. Die Margenexpansion war die Folge höherer Volumen, gesteigerter Produktivität und verbesserter Materialnutzung. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch Werkschließungen zur Reduzierung von Lagerbeständen, da unsere neuen Kapazitäten schneller als erwartet in Betrieb gingen. Die Umsätze aller Vertriebskanäle von Heimprodukten stiegen dank erfolgreichen Markteinführungen neuer Reveal Imaging-Designs, koordinierter Kollektionen von Wand-, Fußboden- und Mosaikbelägen, größerformatiger Fliesen aus unseren chinesischen Joint Venture und neuer dekorativer Sortimente in den Heimzentren. Der Umsatz im Gewerbesegment blieb stark, wobei das Gastgewerbe die Kategorie anführte. In Mexiko steigerten wir die Produktion unserer Fabrik in Salamanca und optimieren deren Effizienz und Materialnutzung. Im Verlauf des Quartals senkte das Dal-Tile-Geschäft die Gesamtproduktionskosten durch Effizienzsteigerungen, verbesserte Materialzusammensetzungen, die gesteigerte Nutzung von Recyclingmaterialien und effektive Qualitätsinitiativen.

Der Umsatz des Segments Unilin stieg um 1 Prozent bzw. 5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Der höhere Absatz von Laminaten und Hartholz in Nordamerika, das Wachstum bei unseren Dämmplatten und die stärkere Teilnahme am Heimwerkergeschäft sowie die soliden Ergebnisse unseres Großhandels in Australien trugen zu unserem Umsatzwachstum bei. Unsere Margen erhielten Auftrieb durch niedrigere Abschreibungen, teilweise ausgeglichen durch Materialkosteninflation und negative Mixeffekte, als europäische Kunden verstärkt billigere Alternativen kauften. In Nordamerika steigerten neue Produkteinführungen, Promotionen und zusätzliche Heimzentrumsgeschäfte unseren Umsatz. Um das anhaltende Wachstum in unserem Dämmplattengeschäft zu unterstützen, haben wir mit dem Bau einer neuen Produktionsanlage in Europa begonnen. Als der Wohnimmobilienmarkt in Westeuropa schrumpfte, ging der Absatz unserer Dachplatten zurück und wir haben unsere Beschäftigtenzahl dementsprechend reduziert. Wir haben Patentlizenzen für unsere Klick-Möbel an weitere Hersteller vergeben, die das Interesse an der Technologie mit neuen Produkten anregen werden.

Durch Produktinnovation, erweiterte Vertriebstätigkeiten sowie Verfahrensverbesserungen hat Mohawk solide Geschäftsergebnisse im vierten Quartal erzielt. Wir bemerken eine gewisse Inflation bei unseren Rohmaterialien und ergreifen entsprechende Marktmaßnahmen, um dem entgegenzuwirken. In den USA sollten niedrige Hypothekenzinsen, stabilisierende Hauspreise und die Verbesserung des Arbeitsmarktes die Erholung des Wohnimmobilienmarktes aufrechterhalten. Wir sind der Ansicht, dass die Neugestaltung des US-Wohnungsmarktes zukünftige Verbesserungen bewirken wird und dass sich die europäischen Wirtschaftsbedingungen einer Talsohle nähern. Angesichts der Verbesserung des US-Marktes erwarten wir ein Umsatzwachstum im Jahr 2013. Darüber hinaus werden wir einige Vorteile aus vor Kurzem getätigten Übernahmen realisieren. Der Ertrag des ersten Quartals ist saisonbedingt am niedrigsten und macht etwas weniger als ein Sechstel der Gesamtjahresergebnisse von 2012 aus. Damit liegt unsere Ertragsprognose für das erste Quartal zwischen 0,77 und 0,86 US-Dollar je Aktie, wobei Umstrukturierungs- und Übernahmekosten sowie der Zinsaufwand für die neuen Anleihen zum Kauf von Marazzi unberücksichtigt bleiben.

Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für den Wohn- und Gewerbebereich. Mohawk versorgt Märkte aller Art mit einem kompletten Sortiment von Teppichen, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein, Vinyl und Vorlegern. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vertrieben, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Mohawk Home, Dal-Tile, American Olean, Unilin und Quick-Step. Mohawks einzigartige Verkaufsförderungs- und Marketinginitiativen helfen seinen Kunden, ihre Träume durch die Schaffung exquisiter Bodenbeläge zu verwirklichen. Mohawk bietet ein erstklassiges Serviceniveau mit seiner eigenen Lkw-Flotte und lokalen Vertriebsniederlassungen in den USA. Mohawks internationale Präsenz umfasst Betriebsstandorte in Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko und Russland.

Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen stellen "zukunftsbezogene Aussagen" dar. Insbesondere betrifft dies Aussagen zu künftigen Ergebnissen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Belangen sowie Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glaubt", "prognostiziert", "erwartet", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Für diese Aussagen beruft sich Mohawk auf den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es besteht keine Gewähr, dass sich zukunftsbezogene Aussagen als zutreffend herausstellen, denn sie beruhen auf zahlreichen Annahmen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukünftige Ergebnisse könnten aufgrund folgender wichtiger Faktoren abweichend ausfallen: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchensituation, Wettbewerb, Inflation von Rohstoffpreisen und anderen Faktorkosten, Kosten und Versorgung von Energie, zeitliche Gestaltung und Höhe von Kapitalinvestitionen, Zeitpunkt und Umfang von Preiserhöhungen für Produkte des Unternehmens, Abschreibungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeiten, neue Produkteinführungen, Betriebsrationalisierungen, Steuern, Produkthaftpflichten und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Meldungen an die SEC sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen aufgeführt werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben 31. Dezember 31. Dezember je Aktie) 2012 2011 ------------- ------------- Nettoumsatz $ 1.435.659 1.378.297 Umsatzkosten 1.066.329 1.042.880 ---------------------------------------- --------- --------- Bruttogewinn 369.330 335.417 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 273.470 269.123 ----------------------------------------- ------- ------- Betriebsergebnis 95.860 66.294 Zinsaufwand 15.402 24.130 Sonstige Ausgaben, netto 1.366 257 ------------------------ ----- --- Gewinn vor Ertragssteuern 79.092 41.907 Ertragssteueraufwand 12.703 (1.990) -------------------- ------ ------ Nettogewinn 66.389 43.897 Auf Minderheitenbeteiligungen entfallender Nettogewinn - (966) ----------------------------- --- ---- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender Nettogewinn $66.389 42.931 ---------------------------------------- ------- ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie $0,96 0,62 ---------------------------------------- ----- ---- Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien - unverwässert 69.095 68.768 ------------------------------------- ------ ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie $0,95 0,62 ---------------------------------------- ----- ---- Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien - verwässert 69.536 69.016 ------------------------------------- ------ ------ Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend) Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeiten $289.043 162.805 -------------------------------------- -------- ------- Abschreibungen $63.878 74.930 -------------- ------- ------ Investitionsaufwand $73.296 93.313 ------------------- ------- ------

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Zwölf Monate bis zum -------------------- (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben 31. Dezember 31. Dezember je Aktie) 2012 2011 ------------- ------------- Nettoumsatz 5.787.980 5.642.258 Umsatzkosten 4.297.922 4.225.379 ---------------------------------------- --------- --------- Bruttogewinn 1.490.058 1.416.879 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 1.110.550 1.101.337 ----------------------------------------- --------- --------- Betriebsergebnis 379.508 315.542 Zinsaufwand 74.713 101.617 Sonstige Ausgaben, netto 303 14.051 ------------------------ --- ------ Gewinn vor Ertragssteuern 304.492 199.874 Ertragssteueraufwand 53.599 21.649 -------------------- ------ ------ Nettogewinn 250.893 178.225 Auf Minderheitenbeteiligungen entfallender Nettogewinn (635) (4.303) ----------------------------- ---- ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender Nettogewinn 250.258 173.922 ---------------------------------------- ------- ------- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie 3,63 2,53 ---------------------------------------- ---- ---- Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien - unverwässert 68.988 68.736 ------------------------------------- ------ ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie 3,61 2,52 ---------------------------------------- ---- ---- Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien - verwässert 69.306 68.964 ------------------------------------- ------ ------ Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend) Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeiten 587.590 300.993 -------------------------------------- ------- ------- Abschreibungen 280.293 297.734 -------------- ------- ------- Investitionsaufwand 208.294 275.573 ------------------- ------- -------

Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und Bargegenwerte $477.672 311.945 Forderungen, netto 679.473 686.165 Lagerbestände 1.133.736 1.113.630 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 147.580 135.514 Latente Ertragssteuern 111.585 150.910 ---------------------- ------- ------- Umlaufvermögen insgesamt: 2.550.046 2.398.164 Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1.692.852 1.712.154 Goodwill 1.385.771 1.375.175 Immaterielle Aktiva, netto 553.799 605.100 Latente Ertragssteuern und sonstiges Anlagevermögen 121.216 115.635 -------------------------- ------- ------- Aktiva insgesamt $6.303.684 6.206.228 ---------------- ---------- ---------

PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristig fällige Verbindlichkeiten: Kurzfristig fälliger Anteil von langfristigen Darlehen $55.213 386.255 Verbindlichkeiten und Rückstellungen 773.436 715.091 ------------------------------------ ------- ------- Kurzfristig fällige Verbindlichkeiten insgesamt: 828.649 1.101.346 Langfristige Darlehen ohne fälligen Anteil 1.327.729 1.200.184 Latente Ertragssteuern und andere langfristige Verbindlichkeiten 427.689 455.190 --------------------------------- ------- ------- Passiva insgesamt 2.584.067 2.756.720 ----------------- --------- --------- Minderheitenbeteiligungen - 33.723 ------------------------- --- ------ Eigenkapital insgesamt 3.719.617 3.415.785 ---------------------- --------- --------- Passiva und Eigenkapital insgesamt $ 6.303.684 6.206.228 ---------------------------------- --- --------- ---------

Segmentinformationen Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- (Beträge in Tausend) 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- Nettoumsatz: Mohawk $725.895 723.975 Dal-Tile 401.637 348.541 Unilin 329.969 326.321 Intersegmentumsätze (21.842) (20.540) ------------------- ------- ------- Konsolidierter Nettoumsatz $ 1.435.659 1.378.297 -------------- --- --------- --------- Betriebsertrag (Verlust): Mohawk $51.968 30.687 Dal-Tile 21.039 18.387 Unilin 29.796 21.640 Konzern und Eliminierungen (6.943) (4.420) --------------- ------ ------ Konsolidierter Betriebsertrag $95.860 66.294 --------------- ------- ------ Aktiva: Mohawk Dal-Tile Unilin Konzern und Eliminierungen --------------- Konsolidierte Aktiva -------------

Mit Stand vom und für die zwölf Monate Segmentinformationen bis zum -------------------------------------- (Beträge in Tausend) 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- Nettoumsatz: Mohawk 2.912.055 2.927.674 Dal-Tile 1.616.383 1.454.316 Unilin 1.350.349 1.344.764 Intersegmentumsätze (90.807) (84.496) ------------------- ------- ------- Konsolidierter Nettoumsatz 5.787.980 5.642.258 -------------- --------- --------- Betriebsertrag (Verlust): Mohawk 158.196 109.874 Dal-Tile 120.951 101.298 Unilin 126.409 127.147 Konzern und Eliminierungen (26.048) (22.777) --------------- ------- ------- Konsolidierter Betriebsertrag 379.508 315.542 --------------- ------- ------- Aktiva: Mohawk $ 1.721.214 1.769.065 Dal-Tile 1.731.258 1.732.818 Unilin 2.672.389 2.533.070 Konzern und Eliminierungen 178.823 171.275 --------------- ------- ------- Konsolidierte Aktiva $ 6.303.684 6.206.228 ------------- --- --------- ---------

Überleitung des auf Mohawk Industries, Inc. entfallenden Nettogewinns zum auf Mohawk Industries, Inc. entfallenden bereinigten Nettogewinn und zum auf Mohawk Industries, Inc. entfallenden bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- 31. Dezember 31. Dezember 2012 2011 ------------- ------------- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender Nettogewinn $66.389 42.931 Ausgleichsposten: Unrealisierte Wechselkursverluste (1) - - Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 6.035 Geschäftsumstrukturierungen 6.109 7.696 Schuldentilgungsaufwand - - Ertragssteuern (2.111) (7.152) -------------- ------ ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender bereinigter Nettogewinn $70.387 49.510 --------------------------- ------- ------ Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie $1,01 0,72 Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien -verwässert 69.536 69.016 ----------------------------------- ------ ------

Zwölf Monate bis zum -------------------- 31. 31. Dezember Dezember 2012 2011 ------------- --------- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender Nettogewinn 250.258 173.922 Ausgleichsposten: Unrealisierte Wechselkursverluste (1) - 9.085 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 6.035 Geschäftsumstrukturierungen 18.564 23.209 Schuldentilgungsaufwand - 1.116 Ertragssteuern (7.003) (11.749) -------------- ------ ------- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender bereinigter Nettogewinn 261.819 201.618 --------------------------- ------- ------- Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie 3,78 2,92 Gewichtete Durchschnittsanzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien -verwässert 69.306 68.964 ----------------------------------- ------ ------

Überleitung des operativen Cashflow zum freien Cashflow (Beträge in Tausend) Dreimonatszeitraum bis zum ------------------- 31. Dezember 2012 ------------- Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeiten $289.043 Investitionsaufwand 73.296 ------------------- ------ Freier Cashflow $215.747 --------------- -------- Überleitung der Gesamtverschuldung zur Nettoverschuldung (Beträge in Tausend) 31. Dezember 31. Dezember 2012 2011 ------------- ------------- Kurzfristig fälliger Anteil von langfristigen Darlehen $55.213 386.255 Langfristige Darlehen ohne fälligen Anteil 1.327.729 1.200.184 Abzüglich: Barmittel und Bargegenwerte 477.672 311.945 -------------- ------- ------- Nettoverschuldung $905.270 1.274.494 ----------------- -------- ---------

Überleitung des Betriebsertrags zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 30. Juni 29. September 31. Dezember 2012 2012 2012 2012 --------- --------- -------------- ------------- Betriebsertrag $71.976 107.718 103.954 95.860 Sonstige (Ausgaben) Erträge 1.825 (440) (322) (1.366) Auf Minderheitenbeteiligungen entfallender Nettogewinn (635) - - - Abschreibungen 73.286 71.831 71.298 63.878 ----------------------------- ------ ------ ------ ------ EBITDA 146.452 179.109 174.930 158.372 Geschäftsumstrukturierungen - 8.226 4.229 6.109 Angepasstes EBITDA $146.452 187.335 179.159 164.481 ------------------ -------- ------- ------- ------- Nettoverschuldung gegenüber bereinigtem EBITDA ---------------------------

Zurückliegende zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2012 ------------- Betriebsertrag 379.508 Sonstige (Ausgaben) Erträge (303) Auf Minderheitenbeteiligungen entfallender Nettogewinn (635) Abschreibungen 280.293 -------------- ------- EBITDA 658.863 Geschäftsumstrukturierungen 18.564 Angepasstes EBITDA 677.427 ------------------ ------- Nettoverschuldung gegenüber bereinigtem EBITDA 1,3 --------------------------- ---

Überleitung von Nettoumsatz zum Nettoumsatz bei konstantem Wechselkurs (Beträge in Tausend) Dreimonatszeitraum bis zum Zwölf Monate bis zum ---------------------- -------------------- 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember 31. Dezember 2012 2011 2012 2011 --------- --------- --------- ------------- Nettoumsatz $1.435.659 1.378.297 5.787.980 5.642.258 Anpassung des Nettoumsatzes an einen konstanten Wechselkurs 9.423 - 92.300 - ----------------- ----- --- ------ --- Nettoumsatzes bei konstantem Wechselkurs $1.445.082 1.378.297 5.880.280 5.642.258 ----------------- ---------- --------- --------- ---------

Überleitung der Segment-Nettoumsätze zu Segment-Nettoumsätzen bei konstantem Wechselkurs (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- Dal-Tile 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 -------- ----------------- ----------------- Nettoumsatz $401.637 348.541 Anpassung des Segment- Nettoumsatzes an einen konstanten Wechselkurs (1.635) - ----------------------- ------ --- Segment-Nettoumsatz bei konstantem Wechselkurs $400.002 348.541 ----------------------- -------- -------

Überleitung der Segment-Nettoumsätze zu Segment-Nettoumsätzen bei konstantem Wechselkurs (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- Unilin 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ------ ----------------- ----------------- Nettoumsatz $329.969 326.321 Anpassung des Segment- Nettoumsatzes an einen konstanten Wechselkurs 11.058 - ----------------------- ------ --- Segment-Nettoumsatz bei konstantem Wechselkurs $341.027 326.321 ----------------------- -------- -------

Überleitung des Betriebsertrags zum bereinigten Betriebsertrag (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- Betriebsertrag $95.860 66.294 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 6.035 Geschäftsumstrukturierungen 6.109 7.696 --------------------------- ----- ----- Bereinigtes Betriebsergebnis $101.969 80.025 ----------------- -------- ------ Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 7,1% 5,8%

Zwölf Monate bis zum -------------------- 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ------------- ----------------- Betriebsertrag 379.508 315.542 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 6.035 Geschäftsumstrukturierungen 18.564 23.209 --------------------------- ------ ------ Bereinigtes Betriebsergebnis 398.072 344.786 ----------------- ------- ------- Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 6,9% 6,1%

Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment-Betriebsertrag (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- Mohawk 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ------ ----------------- ----------------- Betriebsertrag $51.968 30.687 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 2.761 Geschäftsumstrukturierungen - 7.696 --------------------------- --- ----- Bereinigter Segment- Betriebsertrag $51.968 41.144 -------------------- ------- ------ Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 7,2% 5,7% ---------------------------- --- ---

Zwölf Monate bis zum -------------------- 31. Dezember 31. Dezember Mohawk 2012 2011 ------ ------------- ------------- Betriebsertrag 158.196 109.874 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 2.761 Geschäftsumstrukturierungen 10.504 23.209 --------------------------- ------ ------ Bereinigter Segment- Betriebsertrag 168.700 135.844 -------------------- ------- ------- Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 5,8% 4,6% ---------------------------- --- ---

Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment-Betriebsertrag (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- 31. Dezember Dal-Tile 2012 31. Dezember 2011 -------- ------------- ----------------- Betriebsertrag $21.039 18.387 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 3.274 Geschäftsumstrukturierungen 6.109 - --------------------------- ----- --- Bereinigter Segment- Betriebsertrag $27.148 21.661 -------------------- ------- ------ Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 6,8% 6,2%

Zwölf Monate bis zum -------------------- Dal-Tile 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 -------- ----------------- ----------------- Betriebsertrag 120.951 101.298 Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 3.274 Geschäftsumstrukturierungen 6.109 - --------------------------- ----- --- Bereinigter Segment- Betriebsertrag 127.060 104.572 -------------------- ------- ------- Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 7,9% 7,2%

Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment-Betriebsertrag (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- Unilin 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ------ ----------------- ----------------- Betriebsertrag 29.796 21.640 Geschäftsumstrukturierungen - - --------------------------- --- --- Bereinigter Segment- Betriebsertrag $29.796 21.640 -------------------- ------- ------ Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 9,0% 6,6%

Zwölf Monate bis zum -------------------- Unilin 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ------ ----------------- ----------------- Betriebsertrag 126.409 127.147 Geschäftsumstrukturierungen 1.951 - --------------------------- Bereinigter Segment- Betriebsertrag 128.360 127.147 -------------------- ------- ------- Bereinigte Betriebsmarge als prozentueller Anteil am Nettoumsatz 9,5% 9,5%

Überleitung des Gewinns vor Ertragssteuern zum bereinigten Gewinn vor Ertragssteuern (Beträge in Tausend) Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 Gewinn vor Ertragssteuern $79.092 41.907 Bereinigungen des Gewinns vor Ertragssteuern: Korrektur der Bilanzierung von operativen Leasingposten (2) - 6.035 Geschäftsumstrukturierungen 6.109 7.696 --------------------------- ----- ----- Bereinigter Gewinn vor Ertragssteuern: $85.201 55.638 ---------------------- ------- ------

Überleitung des Ertragssteueraufwands zum bereinigten Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend)

Dreimonatszeitraum bis zum -------------------------- 31. Dezember 2012 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- Ertragssteueraufwand $12.703 (1.990) Ertragssteuereffekt von Bereinigungsposten 2.111 7.152 ----------------------- ----- ----- Bereinigter Ertragssteueraufwand $14.814 5.162 --------------------- ------- ----- Bereinigter Ertragssteuersatz 17% 9% ------------------ --- ---

(1) Unrealisierte Wechselkursverluste aus dem 3. Quartal 2011 im Zusammenhang mit bestimmten ausländischen Konzerngesellschaften des Unternehmens, die Rechnungsposten und Betriebsergebnisse in US- Dollar anstatt der jeweiligen Lokalwährung erfassen. (2) Korrektur eines unerheblichen Fehlers bei der Bilanzierung operativer Leasingposten. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass es sowohl für interne Zwecke als auch für Investoren nützlich ist, gegebenenfalls sowohl GAAP-konforme als auch die oben aufgeführten nicht GAAP-konformen Kennzahlen heranzuziehen, um die geschäftliche Entwicklung zu Planungszecken und zur Erstellung von Prognosen für nachfolgende Geschäftsperioden zu beurteilen.

