Das ist der Ball des Sports

Wien (OTS) - Der Ball des Sports findet 2013 am Samstag, den 9. März im Wiener Rathaus statt. Veranstalter dieser gesellschaftlichen Plattform des Wiener Vereinssportes sind die drei Dachverbände ASKÖ-Wien, ASVÖ-Wien und Sportunion Wien gemeinsam mit dem Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport.

Bereits zum 7. Mal bietet der Ball ein gesellschaftliches Highlight für alle Sportbegeisterten Wiens. An diesem Abend treffen sich Hobby- wie SpitzensportlerInnen, VereinsfunktionärInnen und Sport-PolitikerInnen. Viele Sponsoren und die Österreichische Sporthilfe, TrainerInnen und StudentInnen formieren sich zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Wiener Sportwelt.

Die Balleröffnung des SportlerInnen-Balls erfolgt durch Profi-TänzerInnen unter der Leitung von Herbert Brunda (Präsident Tanzsportklub Floridsdorf). Tanzorchester von Round Midnight und 4 and more, Jazz in der American Bar und eine Disco sorgen für den musikalischen Rahmen, passend für jeden Geschmack.

Die sportlichen Rahmenaktivitäten der Wiener Vereine sowie das Ambiente des Wiener Rathauses machen den Ball zu einem einzigartigen Erlebnis. Fixpunkte des Ballabends sind die Damenspende, Tombola, sportliche Mitmach-Stationen, die Ball-Disco, die Blues- Rock und Boogiebühne, eine American-Bar mit Smoker's-Lounge sowie die Mitternachts-Einlage, die nicht nur auf der Hauptbühne stattfindet, sondern auch in allen anderen Sälen.

Solidarität beweisen die Veranstalter und die BesucherInnen bei der Tombola ebenso wie bei am Roulettetisch: Mit den Einnahmen werden die Österreichische Sporthilfe sowie der Wiener Behindertensportverband unterstützt.

Der Nachhause-Weg wird den rund 2.000 Besuchern mit einem Frühstück von Ströck versüßt.

Die Kartenvorbestellung ist unter office @ ball-des-sports.at möglich. Die Karte kostet 55 Euro, ermäßigte Karten für SchülerInnen und StudentInnen sind für 25 Euro zu bekommen.

Infos unter

http://www.ball-des-sports.at

http://askoe-wien.at

http://asvoewien.at

http://sportunion-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Michael Zink, ASKÖ Wien/ Marketing & Öffentlichkeitsarbeit;

Tel: 01/545 31 31-32, Fax: -17,

www.askoe-wien.at, michael.zink @ askoe-wien.at