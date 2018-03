Worldhotel Grand Winston The Hague/Rijswijk richtet exklusive Zimmer für weibliche Geschäftsreisende ein

Frankfurt (ots) - Das stylische Worldhotel Grand Winston ist das erste Hotel in Den Haag mit speziellen Zimmern für weibliche Geschäftsreisende. Mit kleinen, aber praktischen Erweiterungen will das Hotel Frauen, die viel unterwegs sind, einen Mehrwert bieten.

Das Upgrade "Lady's Business Room" ist kostenlos und für jede Zimmerkategorie verfügbar. Die vorgesehenen Zimmer sind in der Nähe der Aufzüge gelegen und mit zusätzlichen Türriegeln versehen. In jedem Zimmer stehen ein Profi-Fön, ein beleuchteter Kosmetikspiegel, eine moderne Körperwaage und luxuriöse Kosmetika von Rituals und De Tuinen zur Verfügung. Während des gesamten Aufenthalts können die Geschäftsfrauen einen bequemen Bademantel, weiche Slipper und gepolsterte Satin-Kleiderbügel nutzen. In allen Zimmern findet sich außerdem eine Auswahl an Zeitschriften, extra weiche Kissen und ein Stepper.

Hoteldirektor Arjan van Esveld ist stolz auf den Erfolg der Idee:

"Sofort nachdem wir die Initiative vorgestellt haben, haben wir einen Anstieg der Buchungen verzeichnet. Unsere Gäste lesen davon auf unserer Website und buchen das Angebot entweder online oder rufen im Hotel an, um eines der Zimmer zu reservieren. Wir freuen uns über das positive Feedback, das wir seitdem erhalten haben!"

Das Hotel plant in der näheren Zukunft noch weitere "Lady's Business Rooms" zu kreieren.

