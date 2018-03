Aviso: "Die Behindertenvertrauenspersonen - für Menschen mit Menschen"

Wien (OTS/ÖGB) - Behindertenvertrauenspersonen leisten einen wichtigen Beitrag, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und diskriminierungsfrei arbeiten können. Zu oft liegt in Betrieben das Augenmerk darauf, was ArbeitnehmerInnen aufgrund einer Behinderung nicht können, obwohl gerade sie sich durch hohe Motivation und Verbundenheit mit dem Unternehmen auszeichnen. ÖGB, Gewerkschaften und Arbeiterkammer unterstützen die Behindertenvertrauenspersonen darin, die Beschäftigungssituation dieser engagierten Menschen zu verbessern. Im Rahmen einer Tagung am 5. März werden sie über aktuelle Entwicklungen und gesetzliche Neuerungen informiert, erhalten Praxistipps und können Erfahrungen austauschen. ++++

Tagung "Die Behindertenvertrauenspersonen - für Menschen mit Menschen"

Dienstag, 5. März 2013, 10.00 bis 16.00 Uhr

ÖGB- und Gewerkschaftshaus Catamaran

Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

PROGRAMM:

10.00 bis 13.00 Uhr

Begrüßung

Rudolf Kaske, AK-Vizepräsident

Bernhard Achitz, leitender Sekretär des ÖGB

Elisabeth Vondrasek, stv. Vorsitzende der Gewerkschaft vida Christian Meidlinger, Vorsitzender der GdG-KMSfB

Impulsvorträge

Der nationale Aktionsplan

HR Dr. Günter Schuster, Leiter des Bundessozialamtes

Aus der Praxis des Behindertenanwaltes

Dr. Erwin Buchinger, österreichischer Behindertenanwalt

Behinderte Menschen am Arbeitsmarkt - Ergebnisse der Betriebsbefragungen

Herbert Pichler, ÖGB Chancen Nutzen Büro

anschließend Diskussion

13:00 bis 14:00 Uhr

Mittagspause

14:00 bis 15.30 Uhr

Arbeitskreise

Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz

Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt

Bessere Unterstützung der Behindertenvertrauenspersonen durch AK und ÖGB

15.30 bis 16.00 Uhr

Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen

Das detaillierte Programm und weitere Informationen finden Sie auch unter

http://www.vida.at/servlet/ContentServer?pagename=S03/Page/Index&n=S0

3_0.a&cid=1359977415434

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei der Tagung begrüßen zu dürfen. Um Anmeldung wird gebeten.

