Konzertveranstaltungen und eine Klanginstallation

Von einer "Reise durch Europa" bis zu "The Art of Scat"

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine "Reise durch Europa" tritt die Sinfonietta Baden am Donnerstag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden an: Unter der Leitung von Thomas Rösner gelangen dabei Antonín Dvoráks Serenade d-moll op. 44, Sergej Prokofjews Violinkonzert Nr. 2 g-moll op. 63 und Felix Mendelssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 ("Italienische Symphonie") zur Aufführung; Solistin ist Karin Adam an der Violine. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/444 96-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at bzw. www.sinfoniettabaden.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 28. Februar, ist ab 20 Uhr im Cinema Paradiso in St. Pölten der St. Pöltner Gitarrist Dieter Libuda zu hören, der gemeinsam mit einer All-Star-Band sein neues Album "Sofatimes" präsentieren wird. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso unter 02742/214 00, e-mail office @ cinema-paradiso.at und www.cinema-paradiso.at.

Am Donnerstag, 28. Februar, lädt auch die Josef-Matthias-Hauer-Musikschule in Wiener Neustadt ab 19.30 Uhr zu einem "Zwölftonspielabend" in den Konzertsaal des Konservatoriums. Teilnehmer des Lehrgangs für Zwölftonspiel und Lehrkräfte der Musikschule intonieren dabei Zwölftonspiele von und nach Josef Matthias Hauer. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02622/373-942 und e-mail christine.rauner @ wiener-neustadt.at und www.hauerkons.wiener-neustadt.at.

Im Bühnenwirtshaus Juster in Gutenbrunn steht am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr "Klezmer reloaded" auf dem Programm. Maciej Golebiowski und Alexander Shevchenko haben dafür der traditionellen jüdischen Musik mit Jazz, Folk, Klassik, Funk, orientalischen Klängen und französischen Chansons ein Update verpasst. Nähere Informationen und Karten beim Bühnenwirtshaus Juster unter 02874/6253, e-mail tickets @ buehnenwirtshaus.at und www.buehnenwirtshaus.at.

Am Freitag, 1. März, eröffnet auch die Epicur Stage Band um 19.30 Uhr im Café Epicur in Klosterneuburg die "First Friday Jam Session". Nähere Informationen unter 0664/782 32 52, e-mail cafe.epicur @ aon.at und www.cafe-epicur.com.

Mit Andy Borg, Nik P., Marc Pircher, Francine Jordi, Udo Wenders und den Mayrhofnern machen am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr "Die Stars der Volksmusik 2013" Station im VAZ St. Pölten. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten ist am Samstag, 2. März, erstmals Marcus Zbonek alias Herr Tischbein zu Gast. Ab 20 Uhr bringt der Schauspieler und Sänger seine neue Revue "Kragenweite" auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne im Hof unter 02742/211 30, e-mail karten @ bih.at und www.bih.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden entführen Darius Merstein-MacLeod und seine Band mit Melodien wie "Summertime", "The Girl from Ipanema", "Fly Me to the Moon" oder "Pardon Madam" am Samstag, 2. März, ab 22.30 Uhr in die Welt der Jazz-Standards. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/485 47, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Klangraum Krems-Kapitelsaal wird am Samstag, 2. März, um 17.30 Uhr die Klanginstallation "Alga" eröffnet. Die Schweizer Künstlerin Ursula Scherrer und die US-amerikanische Sängerin und Komponistin Shelley Hirsch haben dafür einen Raum vor dem ersten Sonnenaufgang geschaffen, der an den Urzustand der Schöpfung erinnert (bis 5. Mai täglich von 11 bis 17 Uhr). Nähere Informationen und Karten beim Klangraum Krems Minoritenkirche unter 02732/90 80 33, e-mail tickets @ klangraum.at und www.klangraum.at.

"Musik aus Österreich" mit klassischen und zeitgenössischen Werken spielen die Wiener Neustädter Instrumentalisten unter Michael Salamon bei einem Orchesterkonzert am Sonntag, 3. März, ab 19.30 Uhr im BORG Wiener Neustadt; Solist ist Stefan Teufert am Violoncello. Nähere Informationen unter 0664/526 79 01 und e-mail office @ wninstrumentalisten.at; Karten beim Stadttheater Wiener Neustadt unter 02622/295 21.

Das Alte Depot in Mistelbach lädt am Sonntag, 3. März, ab 17 Uhr zur "13th Guinness Celtic Spring Caravan" mit der kanadischen Formation Vishten und dem irisch-amerikanischen Trio Ryan McGiver, Michael "Blackie" O`Connell und Conor Keane. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Sonntag, 3. März, startet auch die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt in ihre fünfte Frühjahrssaison: Beim traditionellen Eröffnungsbrunch sorgen die Last Minute Call Boys Franz Hörmann, Erhard Grassmann und Martin Schalhas ab 11 Uhr mit Austropop und Voixmusik für die musikalische Umrahmung. Nähere Informationen unter 02752/540 60 und www.kultur-melk.at.

"Kosmos Wagner" nennt sich ein Konzert am Montag, 4. März, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten, bei dem das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Claus Peter Flor Richard Wagners Ouvertüre zur Oper "Tannhäuser", Franz Liszts Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 A-Dur und Anton Bruckners Symphonie Nr. 3 d-moll ("Wagner-Symphonie") spielt; Solist ist Kirill Gerstein am Klavier. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-222, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schließlich ist am Dienstag, 5. März, die Sängerin Ellen Muhr in der "babü" in Wolkersdorf zu Gast und wird um 20.30 Uhr mit "The Art Of Scat" von Ella Fitzgerald bis zum aktuellen Scat-Gesang eine "Jam Session" eröffnen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen in der "babü" Wolkersdorf unter 02245/83 37 42, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk