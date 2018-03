Der Handschuh G-VIR® von Hutchinson Santé reduziert im Falle einer Stichwunde das Risiko einer Übertragung des HIV-Virus um 99 %, so eine im Februar 2013 in der Zeitschrift Surgery veröffentlichte Studie[1]

Liancourt, Frankreich (ots/PRNewswire) - Medizinisches Pflegepersonal ist häufig dem Risiko einer viralen Übertragung von AIDS und Hepatitis C ausgesetzt (siehe Infokasten Unfälle mit Blutkontakt: Die Ansteckungsgefahr für medizinisches Pflegepersonal), und zwar durch:

Unfälle während der Pflege (Verletzung durch Spritzen, Skalpelle, Klingen, Knochensplitter usw.);

Kontakt mit biologischen, bluthaltigen Flüssigkeiten.

Dank der patentierten Technologie von Hutchinson Santé, einem innovativen Unternehmen, das sich auf die Bekämpfung von Infektionsrisiken und die Steigerung des Wohlbefinden des Gesundheitspersonals spezialisiert hat, ermöglicht der Handschuh G-VIR(R) die Minderung des Risikos einer Ansteckung im Falle eines Unfalls mit Blutkontakt, wie die in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Surgery veröffentlichte Studie belegt (lesen Sie die Meinung von Dr. Charles Edmiston, Chirurg und Epidemiologe -Milwaukee, USA-, Co-Autor des Artikels).

G-VIR(R) ist ein aktiver Schutzhandschuh, der entworfen und entwickelt wurde, um Pflegepersonal besser vor einer Ansteckung mit Viren zu schützen. G-VIR(R) besteht aus 3 Schichten, von denen die mittlere eine Desinfektionslösung in Form von Mikrotröpfchen enthält (siehe: G-VIR(R), eine innovative Technologie für den Schutz von Pflegepersonal ): Im Falle einer versehentlichen Perforation wird die Desinfektionslösung stossartig auf und in das verletzende Objekt abgegeben, um das Virus unschädlich zu machen.

Die in Surgery veröffentlichte Studie - deren Auszug sich im Anhang befindet - ist die erste Studie, die die Wirksamkeit von G-VIR(R) in Bezug auf die Reduzierung des Risikos einer Übertragung des HIV-Virus testet - die bisher durchgeführten Studien bezogen sich auf die Wirksamkeit des G-VIR(R) bei zahlreichen Vergleichsviren wie BVDV, FIV, HSV-1[2], jedoch nie bei HIV.

1. Charles E.Edmiston Jr.: Evaluation of an antimicrobial surgical glove to inactivate live human immunodeficiency following simulated glove puncture, Surgery 2013 ; 153 :225-332.

2. Bovines Virusdiarrhoe-Virus, Felines Immundefizienz-Virus bei Katzen, Herpes-Simplex-Virus des Typs 1

