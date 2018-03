Tismi führt in Zusammenarbeit mit Roamware MVNO-Einzel- und Großhandelsdienste ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Roamware, Inc., der Weltmarktführer im Bereich von Mobilfunk-Netzdienstlösungen, hat angekündigt, dass Tismi Mobile B.V seine Geschäftstätigkeit als Vollservice-MVNO ("Mobile Virtual Network Operator" - Virtueller Mobilfunknetzbetreiber oder Mobilfunkdiscounter) im Vereinigten Königreich aufnimmt und dabei durch die MVNE-Plattform von Roamware unterstützt wird. Tismi besitzt eine MVNO-Lizenz für das Vereinigte Königreich und wird das Verbindungsnetz von Roamware dazu verwenden, um ihre Mobilfunkdiscountdienste zu Einzelhandelskonditionen anzubieten. Ausserdem will Tismi die Nutzung dieser Plattform zu Grosshandelskonditionen auch anderen Mobilfunkdiscountern anbieten, die ihren Dienstbetrieb im Vereinigten Königreich aufnehmen wollen. Tismi wird darüber hinaus solche Carrier-Dienste wie das Routing von Anrufen und SMS zwischen verschiedenen Netzbetreibern und Anbietern bereitstellen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120809/554204 )

"Der Mobilfunkdiscountmarkt ist sehr dynamisch, und eine Vielzahl an Geschäftsmodellen ist im Entstehen begriffen. Tismi ist sowohl hinsichtlich der Einzelhandels- als auch der Grosshandelsdimension des MVNO-Geschäfts einheitlich aufgestellt. Für Teilnehmergruppen aus solchen Marktnischen, die gegenwärtig nicht gut versorgt werden, werden wir innovative Einzelteilnehmerdienste anbieten können. Ausserdem werden wir dazu in der Lage sein, unseren Plattformservice auch anderen MVNOs zur Verfügung zu stellen, die im Vereinigten Königreich ihren Betrieb aufnehmen wollen, sowie Carrier-Dienste anzubieten. Für alle diese Möglichkeiten benötigen wir eine flexible und innovative MVNE-Plattform, und die von Roamware angebotene Plattform eignet sich auf perfekte Weise für unser Geschäftsmodell," sagte Jan Willem Bogert, COO bei Tismi Mobile BV.

"Die MVNE-Plattform von Roamware stellt eine integrierte Core2SIM-Lösung bereit, die vom modernsten Verbindungsnetz über ein OSS/BSS, die Kundenbetreuung und Roaming bis hin zu lokalen und kundenspezifischen VAS- und SIM-Diensten auf Basis einer einzigen Plattform einfach alles im Angebot hat und es so den MVNOs ermöglicht, ihren Kunden eine Vielzahl verschiedener Einzel- und Grosshandelsdienste anbieten zu können. Tismi verfügt über ein innovatives Geschäftsmodell, für das eine Systemplattform benötigt wurde, die sowohl Grosshandels- als auch Einzelhandelsmodelle mit innovativen Carrier- und Mehrwertdiensten unterstützt. Wir freuen uns darauf, diese im Hinblick auf ein erfolgreiches Geschäft in Betrieb nehmen zu dürfen," sagte Nitin Karmakar, Vice President von Roamware MVNE bei Roamware Inc.

Über Tismi

Tismi Mobile B.V. ist ein innovativer, internationaler Betreiber von Mobilfunk-Telekommunikationsdiensten und besitzt MVNO-Lizenzen in verschiedenen europäischen Ländern. Zu den europäischen Betriebseinrichtungen gehören Netzknoten in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich sowie in Deutschland und der Schweiz. Tismi bietet Mobilfunklösungen für die Geschäfts- und Grosshandelsmärkte an und besitzt mehr als 50 geschützte Handelsmarken. Alle Dienste und Lösungen werden von Tismi Mobile B.V. im eigenen Hause entwickelt und in die Netze integriert http://www.tismi-mobile.com

Über Roamware, Inc.

Roamware Inc. ist Weltmarktführer im Bereich der Bereitstellung von Mobilfunkbetriebsdiensten und hat eine Kundenbasis von mehr als 575 Mobilfunknetzbetreibern sowie MVNOs aus 168 Ländern. Der Hauptsitz dieses Unternehmens mit globalen Betriebseinrichtungen befindet sich in Santa Clara. http://www.roamware.com/roamvne.php

Ansprechpartner bei Tismi: Jan Willem Bogert, COO Tel.: +44(0)75206-75207 jwb @ tismi.com Ansprechpartner bei Roamware: Srinivas B Vijayaraghavan, Director Marketing Tel.: +919739970225/srinivas.v @ roamware.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120809/554204