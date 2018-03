Fill-Rite® bringt den preisgünstigsten ATEX-konformen Digitalzähler mit Impulsausgabe für die Kraftstofftransferbranche auf den Markt

Fort Wayne, Indiana (ots/PRNewswire) - Fill-Rite, der branchenführende Hersteller von Kraftstoffpumpen, Zählgeräten und Zubehör bringt das 900DP auf den Markt. Hierbei handelt es sich um den ersten und einzigen Digitalzähler mit integriertem Impulsgeber und zugehöriger Sicherheitsbarriere für entfernte oberirdische Treibstofftanks.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130206/DE55084

)

"Darauf hat unsere Branche seit einiger Zeit gewartet", sagte Bob Hunt, Vertriebsmanager der Gasoline Equipment Service Company Inc. "Ein Digitalzähler mit eingebautem Impulsgeber und Sicherheitsbarriere in einem ist die beste Option für Kunden mit Kraftstoffmanagementsystemen."

Der Impulsgeber des 900DP ist für die neuesten Kraftstoffmanagementsysteme konzipiert. Die Sicherheitsbarriere beinhaltet die Kabelverbindungen, kontrolliert die Impulsübertragung und macht das 900DP sogar für den Betrieb in explosiven Atmosphären tauglich. Die Barriere wandelt Gleich- oder Wechselstrom aus externen Quellen für den Betrieb des Zählers um, während zwei handelsübliche "AA"-Alkalibatterien als Stromreserve fungieren.

Neben diesen speziell entwickelten Merkmalen ist der Zähler mit einem großen rückbeleuchteten Display für einfaches Ablesen und einem "Tiefschlafmodus" ausgestattet, der die Batterielaufzeit verlängert. Der Zähler ist die perfekte Lösung für Kunden, die ein erschwingliches Kraftstoffmanagementsystem für entfernte, oberirdische Kraftstofflagertanks wünschen.

Die Integration der hochentwickelten Elektronik war nicht der einzige Durchbruch bei der Konstruktion des 900DP. Die Ingenieure wollten nichts weniger als das dauerhafteste Zählgerät auf dem Markt schaffen. Die Zählerimpulse werden über eine Magnetverbindung übertragen. Dieses innovative Konzept macht dynamische Dichtungen überflüssig, die verschleißanfällig sind und Lecks verursachen können. Wo noch Dichtungen benötigt werden, kommt ein speziell entwickeltes Fluoroelastomer zum Einsatz.

"In unserem Labor haben wir mehr als 5,6 Millionen Liter durch ein 900DP gepumpt, ohne Wartungsarbeiten durchzuführen - und es läuft immer noch mit den ursprünglichen Batterien", sagte Craig Cavanaugh, der leitende Konstruktionsingenieur. "Das 900DP ist das Produkt von mehr als zwei Jahren Entwicklungsarbeit. Die ATEX-Zulassung war von Anfang an unser Ziel und das Resultat ist ein wirklich außergewöhnlicher Zähler." Das Endprodukt ist ein Zähler, der über Jahre hinweg präzise und zuverlässige Dienste leistet und die strengen Anforderungen von UL, cUL, ATEX und IECEx übertrifft.

Die Tuthill Corporation ist ein diversifiziertes globales Produktionsunternehmen, das industrielle Produkte für preisbewusste Kunden in mehr als 150 Regionen entwickelt und ausliefert. Im Werk in Fort Wayne stellt das Unternehmen seine Treibstoff- und Chemikalienpumpen, Zähler und Zubehörteile der Marken Fill-Rite® und Sotera(TM) her. Diese Marken sind international für überlegene Qualität und Leistungseigenschaften bekannt. Kontakt: Mike Donley, mdonley @ tuthill.com / +1-260-755-7548. Bitte besuchen Sie www.fillrite.com/900dp, um mehr zu erfahren.

Web site: http://www.fillrite.com/900dp/