ORF SPORT + mit den Highlights von den Österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften

Am 27. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 27. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien um 20.15 Uhr und vom Langlauf der Damen über 10 Kilometer Freistil bei der Nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 20.45 Uhr, ein Golfmagazin mit Stephan Eberharter zu Gast im Studio um 22.15 Uhr sowie ein "Sport-Bild" mit Motorsport, Leichtathletik, Ringen, Badminton, Handball, Volleyball, Eishockey und Freeski um 22.45 Uhr.

Beate Schrott von der Union St. Pölten sorgte für die Sensation des Tages bei den Österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften im Wiener Dusika Stadion. Über 60 Meter Hürden stürmte sie zur neuen ÖLV-Rekordzeit von 7,96 Sekunden. Zum ersten Mal knackte die Olympia-Finalistin die begehrte Acht-Sekunden-Marke. Ihr bisheriger Rekord lag seit 18. Februar 2012 bei 8,02 Sekunden. Mit der neuen Spitzenzeit, die sie bereits im Vorlauf erzielte, katapultierte sie sich an die vierte Stelle der aktuellen europäischen Bestenliste und auf Rang sechs der 2013er-Weltbestenliste. Ihre vorherige Saisonbestmarke lag bei 8,14 Sekunden. Die Staatsmeisterschaften boten zahlreiche weitere Höhepunkte und erfreuliche Auftritte des EM-Teams für Göteborg.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Ski-Star Stephan Eberharter

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Starker Griff)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Über dem Ball)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Oberschenkelmuskulatur)

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Seitliche Gesäßmuskulatur)

(Stand vom 26. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

