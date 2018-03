EXOTICA Reptilienbörse diesen Sonntag mit Sachkundeschulung Reptilien

10-16 Uhr VAZ St. Pölten

Wien (OTS) - Schlangen Echsen und Spinnen erobern immer mehr österreichische Wohnzimmer. Und haben in Ihrer Beliebtheit bereits Nagetiere wie Hamster und Meerschweinchen überholt.

Wenngleich Reptilien und andere Terrarientiere nie die Wohnung verlassen und vielfach lautlos sind womit ein grosser Teil der möglichen Konfliktpotentiale anderer Haustiere wegfällt bedürfen diese Tiere - wie jedes andere Haustier auch - ausführliche Kenntnisse zu Ihrer Haltung.

Die beste Möglichkeit sich ausführlich über die Tiere, Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an die Haltung zu informieren und diese Tiere kennenzulernen, gibt es bei der EXOTICA Reptilienbörse die am kommenden Sonntag im VAZ St. Pölten stattfindet.

Dort informieren Ö. führende Vereine, spezialisierte Reptilientierärzte und über 100 Züchter den Einsteiger und Profi über alles Wissenswerte und zum Nachlesen gibts Österreichs grösstes Literaturangebot zum Thema.

Zur Vertiefung dieses informellen Beratungsangebots findet im Rahmen der EXOTICA eine zweistündige Sachkundeschulung Terraristik statt. Als Referent konnte Prof. Mag. Peter Keymar, der auch den ö. Zoofachhandel ausbildet, gewonnen werden.

Nicht nur Reptilienhalter, sondern jeder Interessierte erfährt so in kompakter Form alles Wissenwerte zu Reptilien und deren Haltung samt der gesetzlichen Grundlagen. (Anmeldung auf www.exotica.at, Unkostenbeitrag **für Mitglieder der Presse kostenfrei**)

Nicht nur das Beratungsangebot ist in seiner Breite und Tiefe in Österreich absolut einzigartig verfügbare, sondern auch das Kaufangebot. Auf über einem Kilometer Tischlänge findet jeder Freund von Echsen, Schlangen, Spinnen, Insekten & Co, buchstäblich Alles, das sein Herz begehrt. Tausende Tiere von streng kontrollierten Züchtern, jedes erdenkliche Zubehör, eine Vielzahl an Pflanzen bis hin zu Geschenken für den Reptilienfreund.

Auf der Internetseite www.exotica.at findet der Besucher neben Informationen zur Messe auch das ausführliche Ausstellerverzeichnis mit Liste der angebotenen Tiere und einen 2 Euro Rabattgutschein für den Eintritt.

Eintritt 8,- Erw. ab 16J, 5,- Ki 6-15J., 6,- ermäßigt, Kinder bis 6 J. kostenlos.

(Betreten der Veranstaltung mit Hunden aufgrund TschG. nicht gestattet)

Datum: 3.3.2013, 10:00 - 16:00 Uhr



Ort:

VAZ

Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten



Url: www.vaz.at



