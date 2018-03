Asfinag: Hängengebliebene LKW sorgten für Autobahnsperren

Heftige Schneefälle in der Steiermark; Kettenpflicht auf Pack; Gleinalmtunnel gesperrt

Graz (OTS) - Besonders heftige Schneefälle sorgten am Dienstag, den 26. Februar, seit den frühen Morgenstünden in der Steiermark für Probleme im Straßenverkehr. Auch die Autobahnen, insbesondere die A 2 im Packabschnitt sowie die A 9 im Bereich Gleinalm, waren davon betroffen. Die Einsatzkräfte von ASFINAG, Feuerwehr und Polizei hatten vor allem immer wieder mit hängengebliebenen Schwerfahrzeugen zu kämpfen. Der Gleinalmtunnel musste aus diesem Grund auch um 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Graz auf Anordnung der Exekutive (bis kurz vor 10 Uhr) gesperrt werden.

Für die A 9 zwischen Treglwang und dem Tunnel Wald sowie die Pack Autobahn wurde Kettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen verhängt, ab dem Packsattel war die Fahrtrichtung Wien zudem von 7.30 Uhr bis 9.15 gesperrt.

Die starken Schneefälle sollen laut Prognose noch bis Mittag anhalten, die ASFINAG appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise an die winterlichen Bedingungen anzupassen, das Tempo zu drosseln und ausreichend Abstand zum vorderen Fahrzeug zu halten.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Marketing und Kommunikation

Pressesprecher Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

FUCHSENFELDWEG 71

A-8074 GRAZ-RAABA

TEL +43 (0) 50108-13827

MOBIL +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at