AK Veranstaltung: Lohnpolitik in Zeiten der Krise

Wirtschafts- und Finanzkrise wirft ihre Schatten auch auf Lohn- und KV-Politik

Wien (OTS) - In der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise unterliegen die nationalen Arbeitsbeziehungen, ihre Institutionen und Organisationen in vielen Ländern der Europäischen Union einem erheblichen Wandel. Dieser ist sowohl sozial- als auch wirtschaftspolitisch von großer Bedeutung. Vor allem in den Krisenstaaten der EU, aber nicht nur dort, ist ein neuer europäischer Interventionismus im Bereich der Lohn- und Kollektivvertragspolitik zu bemerken. Dieser droht die Tarifautonomie und die kollektiven Arbeitsmarktregelungen zu unterminieren.

AK Veranstaltung "Ein neuer europäischer Interventionismus im Bereich der Lohn- und Kollektivvertragspolitik?"

Donnerstag, 28. Februar 2013, ab 15.00 h

AK Bildungszentrum, Sitzungssaal 11A+B, 1.Stock

1040, Theresianumgasse 16-18

Begrüßung und Einleitung: Sepp Zuckerstätter (Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik AK Wien)

Vortrag: Transformationen der Arbeitsbeziehungen in Irland und Portugal: Langfristige, strukturelle und aktuelle Entwicklungen in Zeiten der Krise: Bernadette Allinger (FORBA Wien) und Bernd Brandl (University of York)

Vortrag: Ein neuer europäischer Interventionismus in der Lohn- und Kollektivvertragspolitik? Thorsten Schulten (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut Düsseldorf)

