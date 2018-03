Sprich Brot! - Das Buch zur österreichischen Brotansprache zum "Weltbesten Brotbuch 2013" prämiert

Die Österreichische Brotansprache - wissenschaftlich fundiert, praktisch orientiert

Wien (OTS/PWK096) - Der Gourmand World Cookbook Award bietet bereits seit 15 Jahren, jährlich eine Leistungsschau der Verlage der Koch-und Weinbücher. Hier werden jährlich die besten Koch- und Weinbücher in unterschiedlichen Kategorien der Welt prämiert. Die Verleihung erfolgte an diesem Wochenende in Paris.

Österreichs Bäcker als Herausgeber des Buches, die Autorinnen und der Trauner Verlag freuen sich in diesem Jahr über die Auszeichnung zum "Weltbesten Brotbuch 2013".

Brot ist heute weit mehr als ein schnörkelloses Grundnahrungsmittel. Die Vielfalt an Formen, Rezepturen und Aromen hat Brot zu einem gefragten Genussprodukt gemacht. Aber wie beschreibt man Brot? Jedes Brot hat seine ganz charakteristischen Eigenschaften in Bezug auf Aussehen, Textur, Geruch, Geschmack und sogar Verwendbarkeit. Die Österreichischen Bäcker haben in Pionierarbeit eine einzigartige Brotansprache - ein standardisiertes Brot-Vokabular - entwickelt: wissenschaftlich fundiert und praktisch orientiert. Reden wir über Brot!

Was steht drinnen?

- Was ist die Brotansprache?

- Grundlagen der Sensorik

- Grundlagen der Kommunikation

- Umsetzung der Brotansprache im Betrieb

- Praxisbeispiele: 9 Bäcker, 9 Brote

- Serviceteil mit Linktipps, Bezugsquellen ...

Für wen ist das Buch interessant?

Bäcker, Verkaufspersonal, Nahrungs- und Genussmittelgewerbe, Gastronomen, Lehrer, Schüler, Ernährungswissenschafter, Diätologen, Gastrosophen, interessierte Konsumenten, Müller, Medien

Wer sind die Autoren?

Eva Derndorfer ist selbständige Ernährungswissenschafterin, die sich seit 1997 intensiv mit Sensorik und der Beschreibung von Lebensmitteln beschäftigt. Sie hat mehrere Lehraufträge an Österreichischen Universitäten und Fachhochschulen inne, jahrelange Erfahrung in Lebensmittelunternehmen und hält Vorträge, Workshops und Genussschulungen für unterschiedliche Zielgruppen. www.evaderndorfer.at

Angela Mörixbauer ist Ernährungswissenschafterin, Inhaberin einer Agentur für Ernährungskommunikation und beschäftigt sich seit 2003 damit, wie komplizierte Ernährungsthemen in eine verständliche Sprache "übersetzt" werden können. Sie ist Lehrbeauftragte für Ernährungskommunikation an einer österreichischen Fachhochschule, berät Lebensmittelunternehmen und ist u. a. Co-Autorin der Broschüre "Herz.Genuss.Brot - Der gesunde Ernährungsfahrplan" oder des Bestsellers "Die 50 größten Diät-Lügen". www.eatconsult.at

Sonja Reiselhuber-Schmölzer ist Ernährungswissenschafterin und Expertin für Lebensmittelrecht. www.e-drei.at (US)

