Auch Kärntner Trafikanten machen jetzt mobil gegen "EU-Prohibition"

Nach erfolgreichem Start der Initiative "Liebe EU, ES REICHT!", vergangene Woche in St. Pölten, protestieren nun Kärntner Trafikanten gemeinsam mit dem VCPÖ in Klagenfurt.

Wien (OTS) - Der EU-Vorschlag zur neuen Tabakrichtlinie kommt einer starken Diskriminierung des legalen Produktes Zigarette gleich und bedeutet einen weiteren Schritt zur Entmündigung des Bürgers. Zudem wird der gesicherte Lebensunterhalt von Trafikanten bedroht und behinderten Menschen die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Arbeitsplätze werden vernichtet, ein wichtiger Beschäftigungszweig wird durch die geplanten Maßnahmen zerstört.

Unter dem Motto "Liebe EU, ES REICHT!" weisen der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) und das Landesgremium der Tabaktrafikanten Kärntens auf die drohenden Folgen einer weiteren Verschärfung der derzeitigen EU-Tabakrichtlinie hin und zeigen gleichzeitig die Gefahr eines weiteren Übergreifens auf andere Waren des täglichen Bedarfs und auch Genussmittel auf.

Für alle Bürgerinnen und Bürger besteht nun auch in Klagenfurt die Möglichkeit, mittels einer Postkartenaktion die verantwortlichen politischen Vertreter zum Handeln aufzufordern. Der Informationsstand der Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" macht von 28. Februar bis 1. März Station vor dem Tabakfachgeschäft Seebacher, Alter Platz in Klagenfurt.

Weitere Informationen unter: www.eu-es-reicht.at.

Über den VCPÖ

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Heute bemühen sich bereits über 85 engagierte VCPÖ-FachhändlerInnen in ganz Österreich um die Wünsche ihrer anspruchsvollen Kunden und bieten Sortiment und Beratung auf hohem, internationalen Niveau. Eine der Hauptaufgaben der Verbandsarbeit ist die Unterstützung österreichischer TabakfachhändlerInnen - insbesondere durch Information, Fortbildungsangebote und Veranstaltungen. Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

Ihre Gesprächspartner:

Ingomar Seebacher (Tabaktrafikant und VCPÖ-Mitglied),

Harald Pichler (Obmann der Tabaktrafikanten Kärnten),

DI Tina Reisenbichler (Geschäftsführerin Monopolverwaltung GmbH),

Mag. Karin Holdhaus (Mitglied der Geschäftsführung British American

Tobacco Austria GmbH)



Datum: 28.2.2013, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Tabakfachgeschäft Seebacher

Alter Platz 30, 9020 Klagenfurt



Url: www.eu-es-reicht.at



Rückfragen & Kontakt:

Klaus W. Fischer

Präsident

VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs

1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Mobil: +43 (0)664 338 70 70

Email: office @ vcpoe.at

Web: www.vcpoe.at



Ingomar Seebacher

Tabakfachhändler

VCPÖ - Gründungsmitglied

9020 Klagenfurt, Alter Platz 30

Mobil +43 (0)676 84 52 76 802

Email: ingomar.seebacher @ vcpoe.at