AVISO 4.3., 11 Uhr: Fototermin zum Start der Bauarbeiten Berufsschule Embelgasse

Wien (OTS) - In der Embelgasse 46 in Wien-Margareten wird bis Herbst 2014 eine neue moderne Berufsschule für kaufmännische Lehrlinge der Stadt Wien entstehen. Für das Projekt sind rund 21 Mio Euro an Bau-und Einrichtungskosten veranschlagt, 2013 sind dafür insgesamt 9 Mio Euro vorgesehen. Die ersten Lehrlinge werden mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 hier ein und aus gehen.

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und Bezirksvorsteher Kurt Wimmer laden am Montag, 4. März, um 11 Uhr, zu einem Fototermin anlässlich des Starts der Bauarbeiten für die Berufsschule Embelgasse ein.

Spatenstich für die Berufsschule Embelgasse

Zeit: Montag, den 4. März 2013, 11 Uhr,

Ort: 5., Embelgasse 46-48

