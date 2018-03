Gender in Medizin und Pflege - die stille Revolution

Grenzüberschreitende Veranstaltungsreihe

Bregenz (OTS/VLK) - Welche Rolle spielt das Geschlecht im Umgang mit Gesundheit und Krankheit und wie kann Genderkompetenz die Pflege und Begleitung Schwerkranker und Sterbender verbessern? Mit diesen und ähnlichen Fragen befasst sich die grenzüberschreitende Veranstaltungsreihe "Gender in Medizin und Pflege - die stille Revolution". Die Fachstellen für Gleichstellungsfragen des Landes Vorarlberg, des Fürstentums Liechtenstein und des Kantons Graubünden laden am Donnerstag, 7. März 2013, zu zwei Veranstaltungen in Bregenz und Vaduz ein.

Gesundheit und Krankheiten haben ein Geschlecht. Frauen reagieren anders auf Medikamente als Männer, und bei bestimmten Krankheiten weisen sie keine "männertypischen" Symptome auf. Auf diese Unterschiede wird in der Praxis noch immer zu wenig eingegangen. Zu 85 Prozent sind es Frauen, die im Gesundheitswesen und in der Pflege den Betrieb oder das Familiensystem aufrechterhalten - an der Spitze finden sich jedoch überwiegend Männer.

Als Referierende konnten die Professorin und Spezialistin für geschlechtsspezifische Hirnforschung der Universität Münster, Bettina Pfleiderer, sowie der Psychoanalytiker und Experte für Männer- und Geschlechterforschung und Palliative Care der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Wien und Graz, Erich Lehner, gewonnen werden.

Seminar:

Donnerstag, 7. März 2013, 10.00 bis 12.30 Uhr

Vaduz, Haus Risch, Aeulestrasse 51

Anmeldung: Telefon +423 236 60 60, E-Mail info @ scg.llv.li

