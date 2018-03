Aviso 1.3.: Pressekonferenz Tag der Wiener Bezirksmuseen

Wien (OTS) - Zum 7. Mal findet heuer der Tag der Wiener Bezirksmuseen statt. Unter dem Motto "Wiener Feuerwehren" werden am 10. März, von 10.00 bis 16.00 Uhr, die Tore aller Wiener Bezirksmuseen geöffnet. Das Programm wird am 1. März, um 10.00 Uhr, im Rahmen einer Pressekonferenz in der "Alten Backstube" (8., Lange Gasse 34) vorgestellt.

Begleitend zum Tag der Bezirksmuseen wird eine Publikation von Hans. W. Bousska zum Thema "Die Wiener Feuerwehren" präsentiert.

Als Gesprächspartner stehen Branddirektor Gerald Hillinger, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen, Heinrich Spitznagl, sowie Autor Hans W. Bousska zur Verfügung. (Schluss) tai

Pressekonferenz Tag der Wiener Bezirksmuseen



Datum: 1.3.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Alte Backstube

Lange Gasse 34, 1080 Wien



