Studien-Infotag am 2. März 2013 in Buchs: Mit Ingenieurstudium abheben zum Erfolg

Buchs (ots) - Ingenieure und Ingenieurinnen gestalten die Welt von morgen, und machen sie sicherer, bequemer, attraktiver. Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs zeigt am Samstag, 2. März 2013 ihren Weg zum Bachelordiplom. Junge Männer und Frauen, welche das Ingenieurstudiums SystemtechnikNTB absolvieren, erhalten damit eine Ausbildung mit besten Zukunftsperspektiven.

Dozierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende an der NTB zeigen das Bachelorstudium SystemtechnikNTB in Präsentationen und an verschiedenen Stationen in den Labors anhand von anschaulichen Projektbeispielen. Besucher und Besucherinnen können sich so am Infotag selbst ein Bild von Praxisnähe des Unterrichts machen. Spannung pur verspricht auch dieses Jahr die Experimentalvorlesung "Faszinierende Physik". Ein weiteres Highlight: Während dem Infotag werden durch die Firma Simavision Flugaufnahmen inner- und ausserhalb des Gebäudes mit Hilfe eines ferngesteuerten Flugmodells ("Drohne") erstellt.

Die NTB befasst sich seit Jahrzehnten mit praxisnaher Umwelttechnik wie z.B. mit immer neuen Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen oder mit umweltfreundlicher Mobilität. Der rassige SunCar (welcher in der Elektrofahrzeug-Rallye WAVE 2012 eingesetzt worden ist) wird am Infotag zusammen mit weiteren ähnlichen Fahrzeugen zu besichtigen sein.

Das naheliegende Ingenieurstudium - dank 3 Standorten

Das Ingenieurstudium an der NTB gilt als besonders flexibel und vielseitig: Erstens, weil es entweder in drei Jahren als Vollzeitstudium oder während vier Jahren berufsbegleitend absolviert werden kann. Zweitens stehen insgesamt drei Standorte zur Verfügung, die NTB Campus Buchs und St. Gallen sowie in Chur beim Kooperationspartner HTW Chur. Drittens erlernen die Absolventen solide Ingenieurgrundlagen und vertiefen ihre Kenntnisse zusätzlich in einer der fünf folgenden Studienrichtungen: Maschinenbau, Mikrotechnik, Elektronik und Regelungstechnik, Ingenieurinformatik sowie Informations- und Kommunikationssysteme.

Mehr Informationen finden Interessierte unter www.ntb.ch

Info-Tag NTB Buchs

2. März 2013, 09.30 - 13.30 Uhr Campus Buchs Werdenbergstr. 49 471 Buchs

