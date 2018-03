Neugegründete Gesellschaft soll Beziehungen zu Katar vertiefen

Wien (OTS) - Die neugegründete "Österreichisch-Katarische Gesellschaft" soll den in den letzten Jahren stark angestiegenen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und dem Emirat Katar am Persischen Golf zusätzliche Impulse geben, erklärte ihr Präsident, PORR-Generaldirektor Karl-Heinz Strauss, bei der Konstituierenden Generalversammlung am 25.2.2013. Er verwies auf das äußerst ambitionierte Investitionsprogramm Katars, welches innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine umfassende Modernisierung des gesamten Landes zum Ziel hat. Wenn auch momentan die Schwerpunkte auf dem Gebiet der Infrastruktur wie Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie Energie lägen, so gibt es de facto keinen Bereich, in dem westliche Firmen nicht große Chancen vorfänden. Die meisten derzeit in Realisierung bzw. Planung befindlichen Projekte haben den Zeithorizont 2022, in dem die Fußballweltmeisterschaften in Katar ausgetragen werden. Im übrigen ist Katar mit Rang 11 im "Global Competitiveness Index" des Weltwirtschaftsforum das bei weitem wettbewerbsstärkste Land der gesamten Golfregion.

Zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft gehören: Moser Architekten, OMV, Planungsbüro Kronawetter, PORR, Tina, VOEST Alpine Schienen und Wien Holding.

Das Präsidium der neuen Gesellschaft besteht aus PORR-Generaldirektor Karl-Heinz Strauss als Präsident sowie Klubobmann Rudolf Schicker und Landesrat Karl Wilfing als Vizepräsidenten.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisch-Katarische Gesellschaft

1100 Wien, Laaer-Berg-Strasse 43

Tel. 01 5267810, Fax. 01 5267795

E-Mail: office.vienna @ saar.at