Volksbank Investments bringt zwei neue Emerging-Market Fonds auf den Markt:

1.) Anleihenfonds VB Global-Emerging-Bond 2.) Aktienfonds VB Global-Emerging-Invest

Wien (OTS) - Um die Wirtschaftsleistung der entwickelten Länder anzukurbeln wurden die Leitzinsen durch die Notenbanken sukzessive gesenkt. Dadurch sind die Renditen vermeintlich sicherer Geldanlagen, wie beispielsweise Staatsanleihen von Deutschland und Österreich, deutlich gefallen und befinden sich derzeit sogar teils unter den Inflationsraten. Eine Alternative auf der Suche vieler Investoren nach Ertragschancen bieten Investments in Emerging Markets. Schwellenländer zeichnen sich seit Jahren, im Vergleich zu entwickelten Volkswirtschaften, durch ein dynamischeres Wirtschaftswachstum aus. Heute sind sie ein wichtiger Motor der Weltkonjunktur, vor allem aufgrund einer zunehmenden Unabhängigkeit ihrer Wirtschaftsleistung von der Nachfrage in den Industrieländern. Das Fundament dieser positiven Entwicklung liegt in einer vorteilhaften Bevölkerungsstruktur, Rohstoffreichtum und einer geringen Verschuldung des privaten und öffentlichen Sektors im Vergleich zu den Industriestaaten.

Um Anlegern nun die Möglichkeit zu bieten von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer zu profitieren, wurden von Volksbank Investments zwei "Global-Emerging"-Fonds aufgelegt: Der "VB Global-Emerging-Invest", der weltweit in Aktien von Unternehmen in Emerging Markets investiert, und der "VB Global-Emerging-Bond", der global in Anleihen aus Schwellenländern veranlagt.

VB Global-Emerging-Invest - die Facts:

ISIN: AT0000A0ZHE4 (T) / Kapital-Spar-Plan fähig

Verwaltende KAG: Volksbank Invest KAG

Depotbank: Österreichische Volksbanken-AG

Zeichnungsfrist: 20.02.2013 - 17.04.2013

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: einmalig bis zu 5%

Verwaltungsgebühr: max. 3% p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend, KESt-Auszahlung ab 31.08.

Erste Preisberechnung des Rechenwertes: 18.04.2013

VB Global-Emerging-Bond - die Facts:

ISIN: AT0000A0ZHC8 (A)

AT0000A0ZHD6 (T) / Kapital-Spar-Plan fähig

Verwaltende KAG: Volksbank Invest KAG

Depotbank: Österreichische Volksbanken-AG

Zeichnungsfrist: 20.02.2013 - 17.04.2013

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: einmalig bis zu 3%

Verwaltungsgebühr: max. 1,5% p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend, KESt-Auszahlung ab 31.08. ausschüttend; Auszahlung ab 31.08.

Erste Preisberechnung des Rechenwertes: 18.04.2013

Volksbank Investments ist eine gemeinsame Dachmarke der Österreichischen Volksbanken-AG und der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter der Produkte dieser beiden Gesellschaften beworben und vertrieben werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Schuldverschreibungen (Zertifikate) der Österreichischen Volksbanken-AG sowie Investmentfonds der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An-und Verkauf von Finanzinstrumenten.

Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanz-instrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder

ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Druckfehler vorbehalten.

Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID; Wesentliche Anlegerinformation) des in diesem Folder genannten Investmentfonds stehen unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich.

