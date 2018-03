Scoredex offizieller Kooperationspartner des Jungmakler-Award

Zürich (ots) - Die Wirtschaftsauskunftei scoredex.com ist offizieller Kooperationspartner des Jungmakler-Award. Jedes Jahr werden die besten unabhängigen Nachwuchsmakler des Jahres mit dem prestigeträchtigen Preis "Jungmakler/in des Jahres" geehrt. Zusätzlich können sich die drei bestplatzierten Versicherungsexperten in den Kategorien "Neugründung" und "Betriebsübernahme" über Preisgelder von insgesamt 18.000 Euro freuen.

Der Jungmakler Award hat einen ernsten Hintergrund. Junge Menschen ergreifen nicht oft den Beruf des unabhängigen Vermittlers. Viele scheuen sich, ein Maklerunternehmen zu gründen oder zu erwerben. Grund genug mit dem "Jungmakler-Award" einen Wettbewerb ins Leben zu rufen, der die junge Generation für ihre qualitativ hochwertige Arbeit und den Mut zur Selbständigkeit belohnt.

Das Ziel des Wettbewerbs ist dem drohenden Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken. Gleichzeitig soll jungen Maklern eine Plattform für Austausch und Vernetzung gegeben werden. Qualitativ hochwertige Arbeit können nur seriöse und transparente Unternehmer leisten. Hier ist die Schnittstelle zu Scoredex. Die Wirtschaftsauskunftei erstellt auf dem Finanzmarkt einmalige Wirtschaftsdossiers die Bonität, Seriosität und Transparenz von Unternehmen und den dahinter stehenden Entscheidern zu einem Rating komprimieren.

Der hohe Qualitätsanspruch und der Fokus auf Seriosität und Transparenz wird von den Initiatoren des Jungmakler-Award und Scoredex geteilt. Alle Bewerber auf den Titel "Jungmakler des Jahres" werden von den Scoredex-Reputationsmanagern auf Herzen und Nieren geprüft und die Ergebnisse der Fachjury als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt.

Bewerber auf den Titel "Junmakler/in des Jahres" dürfen höchstens 39 Jahre alt sein, müssen eine Zulassung als Versicherungsmakler nach §34d GewO nachweisen und maximal fünf Jahre die Tätigkeit als Geschäftsführer/Inhaber eines Maklerunternehmens ausüben.

Interessenten können sich bis zum 30. Juni 2013 online bewerben. Vom 15.-19.Juli finden im Anschluss an die Bewerbungsphase Regionalcastings in Berlin, Dortmund, Stuttgart und München statt. Am 11.September werden die Finalisten in Düsseldorf bekanntgegeben. Die Siegerehrung und Preisübergabe findet am 24.Oktober im Rahmen der DKM statt.

