EANS-Adhoc: LifeWatch AG / Resultate für das vierte Quartal 2012 und das Geschäftsjahr 2012 belegen den erfolgreichen Turnaround (mit Dokument)

- EBIT von USD 0,65 Mio. und EBITDA von USD 1,57 Mio. im vierten Quartal 2012

- Reingewinn von USD 0,47 Mio. im vierten Quartal 2012

- Reduktion des Gesamtbetriebsaufwands in 2012 um USD 10,4 Mio.

- Insgesamt 138 neue oder verbesserte Verträge für ACT und die Schlafanalyse zuhause

Neuhausen am Rheinfall/Schweiz - LifeWatch AG (SIX Swiss Exchange: LIFE), der führende Anbieter für drahtlose Telemedizin, hat heute die Finanzresultate für das vierte Quartal 2012 und das Geschäftsjahr 2012 bekannt gegeben. Das Unternehmen kann für das vierte Quartal 2012 auf der Stufe EBIT und EBITDA einen Betriebs- und auch einen Reingewinn vorweisen. Die Unternehmensausgaben konnten im Geschäftsjahr 2012 um über USD 10 Mio. gesenkt werden. Insgesamt konnte LifeWatch 2012 138 neue oder verbesserte Verträge für seine ACT-Leistungen und für seine Schlafanalyse zuhause abschliessen.

Finanzielle Höhepunkte des vierten Quartals 2012:

- Umsatz von USD 20,07 Mio. verglichen mit USD 22,24 Mio. im vierten Quartal 2011

- Bruttomarge von 56,6% verglichen mit 60,6% im vierten Quartal 2011

- Gesamtbetriebsaufwand in Höhe von 53,4% vom Umsatz verglichen mit 60,2% im vierten Quartal 2011

- EBIT von USD 0,65 Mio. verglichen mit USD 0,09 Mio. im vierten Quartal 2011

- EBITDA von USD 1,57 Mio. verglichen mit USD 1,08 Mio. im vierten Quartal 2011

- Reingewinn von USD 0,47 Mio. verglichen mit einem Reinverlust von USD 0,55 Mio. im vierten Quartal 2011

Finanzielle Höhepunkte des Geschäftsjahrs 2012:

- Umsatz von USD 80,11 Mio. verglichen mit USD 82,24 Mio. im Geschäftsjahr 2011

- Betriebsaufwand um USD 10,4 Mio. tiefer als im Geschäftsjahr 2011

- EBIT von USD 4,17 Mio. und EBITDA von USD 8,15 Mio. verglichen mit einem negativen EBIT von USD 28,22 Mio. und einem negativen EBITDA von USD 22,92 Mio. im Geschäftsjahr 2011

- Reinverlust von USD 0,37 Mio. verglichen mit Reinverlust von USD 31,97 Mio. im Geschäftsjahr 2011

- Bestand an flüssigen Mitteln, kurzfristigen Wertschriften und strukturierten Produkten per 31. Dezember 2012 in Höhe von USD 5,95 Mio., beeinträchtigt durch eine verzögerte Medicare-Zahlung von rund USD 3,5 Mio.

Umsatz

Im Laufe des Jahres 2012 konnte beobachtet werden, dass eine wachsende Zahl vonPatienten auf die vom Arzt verschriebenen Überwachungsleistungen verzichtete.

Diese Tatsache betrifft den ganzen Gesundheitssektor in den USA und wir haben das im Aktionärsbrief ausführlich diskutiert. Dieser Trend unterstreicht die Richtigkeit unsere Strategie, in geografisch neue Gebiete und in neue Überwachungsplattformen anderer Krankheitszustände zu diversifizieren.

Viertes Quartal 2012: Der Umsatz belief sich auf USD 20,07 Mio. Dies bedeutet zwar einen Rückgang von fast 10% gegenüber USD 22,24 Mio. im vierten Quartal 2011, aber eine Zunahme von rund 1% gegenüber dem Vorquartal.

Geschäftsjahr 2012: Der Umsatz belief sich auf USD 80,11 Mio. und liegt damit um ca. 2,6% unter den USD 82,24 Mio. im Geschäftsjahr 2011.

Bruttogewinn, EBIT und EBITDA

Viertes Quartal 2012:

- In Berichtsquartal erreichte der Bruttogewinn USD 11,36 Mio. mit einer Marge von 56,6% verglichen mit USD 13,48 Mio. bzw. 60,6% im vierten Quartal 2011. Der Bruttogewinn wurde durch den Umsatzrückgang im vierten Quartal 2012 beeinträchtigt.

- Der EBIT belief sich im Berichtsquartal auf USD 0,65 Mio. mit einer Marge von 3,2% verglichen mit USD 0,09 Mio. bzw. 0,4% im vierten Quartal 2011.

- Der EBITDA erreichte USD 1,57 Mio. mit einer Marge von 7,8% verglichen mit USD 1,08 Mio. bzw. 4,9% im vierten Quartal 2011.

Geschäftsjahr 2012:

- Der Bruttogewinn stieg auf USD 45,93 Mio. mit einer Marge von 57,3% verglichen mit USD 43,44 Mio. bzw. 52,8% im Geschäftsjahr 2011. Die Hauptgründe für den positiven Effekt auf die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2012 waren die Kostensparmassnahmen inklusive Personalabbau und tieferer Abschreibungen.

- Der EBIT lag bei USD 4,17 Mio. und einer Marge von 5,2% verglichen mit einem negativen EBIT von USD 28,22 Mio. im Geschäftsjahr 2011.

Reingewinn/-verlust

Viertes Quartal 2012: Der Reingewinn betrug USD 0,47 Mio. mit einer Marge von 2,3% verglichen mit einem Reinverlust von USD 0,55 Mio. im vierten Quartal 2011. Das führte zu einem Gewinn pro Aktie von USD 0,03 (voll verwässert) verglichen mit einem Verlust pro Aktie von USD 0,04 (voll verwässert) im Vorjahresquartal.

Geschäftsjahr 2012: Der Reinverlust belief sich auf USD 0,37 Mio. verglichen mit einem Reinverlust von USD 31,97 Mio. im Geschäftsjahr 2011. Der Verlust pro Aktie lag damit bei USD 0,03 (voll verwässert) verglichen mit einem Verlust pro Aktie von USD 2,56 (voll verwässert) im Geschäftsjahr 2011.

Ausblick 2013

LifeWatch hat erfolgreich einen Turnaround geschafft und ist 2012 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Rückerstattung in den USA bleibt indessen eine Herausforderung. Trotz des stärkeren Wettbewerbs bei den Herzüberwachungsleistungen glauben wir, unsere Position stärken zu können -durch zusätzliche Marktanteile im Markt für Herzüberwachungen und für die Schlafanalyse zuhause, durch die Ausweitung unserer Verkaufsaktivitäten in die grossen Ballungsräume und durch die Einführung neuer Programme zur Überwachung anderer Krankheitszustände. Unser Team für die Geschäftsentwicklung von LifeWatch V konzentriert sich auf Wachstumschancen und strategische Partnerschaften in neuen Märkten. Es hat eine Reihe von strategischen Partnerschaften identifiziert, die 2013 weiterverfolgt werden. Unsere Langzeitstrategie für die produktseitige und geografische Diversifikation sieht vielversprechend aus.

Zu LifeWatch AG:

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist der führende Anbieter moderner Telemedizinsysteme und Überwachungsdienstleistungen (Monitoring Services) für Personengruppen, die von Hochrisikopatienten und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der Schweiz und in Israel und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc. und LifeWatch Technologies Ltd. LifeWatch Services Inc. ist ein führende US-Anbieter für Herzüberwachungsleistungen und für Schlafanalysen zur Diagnose des Obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS). LifeWatch Technologies Ltd. in Israel ist ein führender Entwickler und Hersteller von Telemedizinprodukten. Die Gesellschaft plant zurzeit die Einführung eines Android-basierten Smartphone mit medizinischen Sensoren und Apps, LifeWatch V, das eine Cloud-basierte Serviceplattform nutzt. Für weitere Informationen siehe www.lifewatch.com.

