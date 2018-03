Amobee bündelt die Kräfte mit vier großen Mobilnetzbetreibern, um große Datenmengen in der Mobilwerbung zu nutzen

(PRN) - - Amobee liefert Plattform zur Nutzung großer Datenmengen in der Mobilwerbung für Globe, Optus, SingTel und Telkomsel

Singapur Und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Amobee, das Unternehmen, das die Mobilwerbung definiert, hat heute die exklusive Partnerschaft mit vier führenden Mobilnetzbetreibern bekannt gegeben: Globe, Optus, SingTel und Telkomsel. PULSE für Publizierende, die Mobilwerbungsplattform von Amobee für die Seite der Publizierenden, ist in der Region jetzt vollständig betriebsbereit und ermöglicht diesen großen Netzbetreibern, das mobile Werbe-Ökosystem in Asien mit datenintensiven Inhalten, die Datenschutzkonform sind anzuführen -dem Gral der Mobilwerbung.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120125/SF41724LOGO-a

)

Mit Amobees führender Technologie für die Mobilwerbung können Globe, Optus, SingTel und Telkomsel globalen Marken jetzt die relevantesten Inhalte hoher Qualität für die Mobilwerbung zur Verfügung stellen, um den schnell wachsenden Markt in Asien zu erreichen. Die Plattform PULSE für Publizierende von Amobee versetzt jeden dieser Netzbetreiber in die Lage, mobile Inhalte mit auf das Zielpublikum einstellbaren Nutzerdaten zu verbessern. Marken erreichen somit bessere Ergebnisse, da die passenden Verbraucher zur passenden Zeit am passenden Ort mit dem passenden Angebot angesprochen werden.

Allen Lew, CEO der Group Digital L!fe bei SingTel, sagte: "Die Verbraucher nutzten Mobilgeräte mehr und mehr für den Genuss von Content und um Recherchen für ihre Einkäufe anzustellen. Viele Verbraucher können sich zudem für gezielte Werbung erwärmen, die ihre Interessen, Verbindungen oder Standorte reflektiert. Damit wird der Mobilbereich immer relevanter für Marken und Werbetreibende."

Er setzte hinzu: "Durch die Zusammenarbeit mit Amobee kann die SingTel Group Wert aus unseren einzigartigen Aktiva ziehen - der Größe unserer regionalen Kundenbasis und unserer genauen Kenntnis unserer Kunden -, um Werbetreibenden im Mobilbereich den besten Gegenwert für ihre Investitionen zu bieten. Mit unseren umfassenden Datenbeständen können sie aus einer gezielteren und segmentierten Kundenansprache Nutzen ziehen. Zugleich haben unsere Kunden den Nutzen von personalisierter, sehr relevanter und nicht aufdringlicher Mobilwerbung, deren Angebot auf gesetzeskonforme Weise geschieht."

"Die Philippinen gehören zu den am schnellsten wachsenden Mobilmärkten der Welt. Praktisch jeder Filipino besitzt statt eines Computers ein Mobilgerät. Es ist deswegen entscheidend, dass Werbetreibende und Marken mit relevanter Mobilwerbung im Gleichschritt mit dem Verbraucher marschieren", sagte Ernest Cu, CEO von Globe. "Unsere Partnerschaft mit Amobee wird entscheidend dazu beitragen, Marken, die unseren einzigartigen Einfluss in diesem Markt nutzen wollen, die intuitivsten Mobilangebote zur Verfügung zu stellen."

"Amobee ist höchst erfreut über die Partnerschaft mit Globe, Optus, SingTel und Telkomsel, um Asien eine globale Führungsstellung in der Mobilwerbung zu verschaffen", sagte Trevor Healy, CEO von Amobee. "Noch wichtiger ist, dass wir die großen Datenbestände der Netzbetreiber nutzen, um eine bessere Zielgerichtetheit zu fördern."

Über Amobeede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@a70209aAmobee, das Unternehmen, das die Mobilwerbung definiert, bietet weltweit umfassende End-to-End-Produkte und Dienstleistungen für die Mobilwerbung für Werbetreibende, Publizierende und Netzbetreiber. Amobee hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City und verfügt über Niederlassungen in Europa, Asien, Australien, Lateinamerika und in den gesamten USA. Die großen Kunden des Unternehmens können gezielte, modernste Mobilwerbekampagnen in globalem Maßstab und mit nie dagewesener Kapitalrendite durchführen. Amobee ist ein Geschäftsbereich der Group Digital L!fe von SingTel, die sich auf die Schaffung neuer digitaler Wachstumsmöglichkeiten konzentriert, welche die Kunden erfreuen und benachbarte Branchen aufrühren. Bei den 17. jährlichen Global Mobile Awards auf dem GSMA Mobile World Congress in Barcelona wurde Amobee der Titel der "Mobile Marketing & Advertising Agency of the Year" verliehen. Amobee wurde aufgrund steter Führerschaft, Kreativität, Innovation und des Erfolges in der Mobilwerbung ausgewählt, die zu erfolgreichem Wachstum, Übernahme und Entwicklung dieser schnell wachsenden Branche führt.

Web site: http://www.amobee.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Michael Celiceo, Spark PR für Amobee, +1-415-370-6943,

michael @ sparkpr.com; Patrick Keenan, Litmus PR für Amobee,

+65-9628-9525,

patrick @ litmuspr.com.sg