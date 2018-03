MediaTek rüstet das neue Premium-Multimedia-Tablet IdeaTab S6000 von Lenovo aus

(PRN) - -- MediaTeks Quad-Core-Lösung versetzt Lenovo in die Lage, den weltweiten Märkten zu erschwinglichen Preisen Mobilgeräte mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch zu liefern

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigung für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedialösungen, hat heute angekündigt, dass sein Quad-Core-SoC (Ein-Chip-System), das im Dezember 2012 herauskam, Lenovos (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) neue Reihe von Tablet-Computern antreibt, die auf den schnell wachsenden Tabletmarkt kommt. Das Lenovo IdeaTab S6000 Tablet holt aus MediaTeks hochmodernen intelligenten Lösungen das Maximum heraus und vereint hohe Leistung, erstklassiges Multimedia und Stromersparnis. Dies alles wird dem globalen Tabletmarkt zu einem erschwinglichen Preis geliefert.

MediaTek hat sich in den Bereichen Innovation, Kosteneffektivität und Flexibilität bereits bewiesen und ist damit die richtige Wahl für Gerätehersteller, die im schnell wachsenden Mobilbereich an der Spitze der Veränderung bleiben wollen. 2012 brachte MediaTek das weltweit erste kommerzielle Quad-Core-SoC heraus und die Firma ist bekannt für extrem kurze Zeiten bis zur Markteinführung. Auf dem diesjährigen Mobile World Congress wird der Quad-Core-SoC von MediaTek in drei neuen Android-Tablets laufen, die Lenovo herausbringt. Spitzenmodell ist das Lenovo IdeaTab S6000. Das S6000 nutzt das Betriebssystem Android 4.2 Jelly Bean und ist ein dünnes (8,6 mm) und leichtes (560 g) Tablet mit 10 Zoll Bildschirmdiagonale, das die Kraft des Quad-Core-Prozessors nutzt, um Leistung, Konnektivität und Klarheit bereitzustellen. Damit ist das S6000 für verschiedenste Nutzungen geeignet und anpassbar - darunter Web-Browsing, Gaming, Sozialnetze und Multimedia. Dies alles steht in einem handlichen und leichten Gerät zur Verfügung.

"Als Partner bietet MediaTek uns weitaus mehr als einfach nur Chips", kommentierte Chen Wenhui, Vizepräsident von Lenovo und Geschäftsführer der Abteilung Mobile. "Das Team von MediaTek liefert echten Support und hat uns dabei geholfen, die Zeit bis zur Markteinführung signifikant zu verkürzen. Auf diese Weise behält Lenovo die Nase vorn und liefert herausragende Produkte, die dem Bedarf unserer Kunden entsprechen. Das Motto von Lenovo ist, Produkte 'For those who DO' zu liefern. Die Zusammenarbeit mit MediaTek ermöglicht es, Kunden weltweit effizient und erschwinglich intelligente Geräte zu liefern, die weiterbringen und erfreuen.

Lenovo hat seine Präsenz im Mobilbereich in den vergangenen zwei Jahren schnell erweitert und ist jetzt weltweit drittgrößter Hersteller "intelligenter angebundener Geräte"*. Die neue Reihe der Tablets von Lenovo ist ein Beleg des Engagements von MediaTek darin, für seine Kunden dem Mobilmarkt der Mittelklasse und Spitzenklasse einen Wettbewerbsvorteil abzutrotzen. Das Unternehmen liefert End-to-End-Lösungen und eine universelle Designplattform für Hersteller. Dies ermöglicht eine Verkürzung der Zeit bis zur Markteinführung und bessere Skalierbarkeit zur Entwicklung einer ganzen Palette intelligenter Geräte. Im Ergebnis haben die Gerätehersteller eine bessere Position im Wettbewerb und können den Verbrauchern bei Geräten und Preisen größere Auswahl bieten.

"Lenovo ist seit langem unser Kunde und wir haben seit 2011 zusammen eine Serie intelligenter Geräte herausgebracht, die sich alle exzellent verkauft haben. Wir wachsen als wichtige Mitspieler der Mobilbranche rapide. Seit der Einführung des Quad-Core-SoC können wir starke Nachfrage verzeichnen und wir sind erfreut, dass Lenovo uns als Plattform für die Baureihe der IdeaTab-Tablets und darüber hinaus ausgewählt hat", sagte Jeffrey Ju, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Smartphone bei MediaTek. "Unser Ziel ist die Demokratisierung des Smartphone-Markts, indem das smarte Ökosystem in die Lage versetzt wird, Hochleistungsprodukte zu erschwinglichem Preis in den Massenmarkt zu bringen. Dies wird zum Katalysator des smarten Zeitalters werden, in dem die Kunden nach besserer Integration der Geräte verlangen, um ihre Unterhaltung und Information nahtlos über eine Reihe von Bildschirmen zu teilen und anzusehen. Dies macht ein ausgefeiltes smartes Ökosystem erforderlich, dem nur MediaTeks SoC-Gesamtlösungen gewachsen sind."

