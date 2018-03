EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Frauenthal Holding AG führt Verhandlungen über die Akquisition einer schwedischen Automobil-Zuliefergruppe

25.02.2013

Die an der Wiener Börse notierte Frauenthal Holding AG gibt bekannt, dass der Vorstand heute in Vertragsverhandlungen über den Erwerb von Gnotec AB, einem schwedischen Hersteller von Metallkomponenten im Automobil- und Industriekundenbereich, eingetreten ist. Gnotec AB erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von knapp MEUR 80 und produziert an Standorten in Schweden und in der Slowakei.

Mit dieser Akquisition würde die Division Frauenthal Automotive ihr Produktportfolio sinnvoll erweitern, ihre Position als NFZ-Zulieferer sowie die Präsenz in Schweden weiter ausbauen.

Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien WWW: www.frauenthal.at

