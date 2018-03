Make it Possible: Huawei Device präsentiert weltweite Verbrauchermarkenkampagne auf Mobile World Congress

(PRN) - -- Das Unternehmen gibt für das Jahr 2012 einen weltweiten Gesamtjahresumsatz in Höhe von 7,5 Milliarden USD und über 127 Millionen ausgelieferte Geräte bekannt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei Device, der Geschäftsbereich für Privatkunden von Huawei Technologies, ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Bereiche Informationstechnologie und Telekommunikation (ICT), hat heute seine weltweite Markenkampagne auf dem Mobile World Congress (MWC) 2013 vorgestellt. Das Unternehmen gab des Weiteren 127 Millionen ausgelieferte Geräte und einen weltweiten Gesamtjahresumsatz in Höhe von 7,5 Milliarden USD bekannt, was einen Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Um auf den Erfolg von 2012 aufzubauen, stellt die neue Markeninitiative "Make it Possible" von Huawei, die sich an Verbraucher rund um die Welt richtet, einen der Schwerpunkte für dieses Jahr dar. Ziel des Unternehmens ist es dabei, sich eine Position als weltweit anerkannte Verbrauchermarke zu sichern.

2012 handelte es sich bei 32 Millionen von 52 Millionen ausgelieferten Geräten um Smartphones, was einen Anstieg von 60 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Unternehmen lieferte in den 12 Monaten außerdem auch 50 Millionen mobile Breitbandgeräte und 25 Millionen Heimgeräte aus. Im vierten Quartal 2012 konnte Huawei mit Lieferungen in Höhe von 10,8 Millionen ein unerwartetes Wachstum verzeichnen. Dies stellt einen Anstieg von 89,5 % im Vergleich zum Vorjahr dar und sichert dem Unternehmen damit laut IDC-Daten Platz drei unter den Smartphone-Anbietern weltweit.

"Auf dem MWC im letzten Jahr haben wir ein Produkt namens Ascend herausgebracht und Reihe an Flaggschiffprodukten auf den Markt gebracht. Heute werden wir diese Plattform dafür nutzen, das Markenversprechen unserer Produkte mit unserer neuen Markenkampagne 'Make it Possible' zu stärken", erklärte Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group. "Das verleiht uns neue Dynamik für unser Ziel, in den kommenden Jahren zu einer der führenden Smartphone-Marken zu werden. Das Besondere an 'Make it Possible' ist, dass es nicht nur unsere Marke definiert, sondern auch dem Streben danach, Verbrauchern weltweit außerordentliche Erfahrungen zu bieten, Ausdruck verleiht."

Die Kampagne "Make it Possible" kombiniert Fachwissen mit Einfallsreichtum, um das Unmögliche möglich zu machen und verkörpert damit das Wesen von Huawei. Die Kampagne wird anlässlich des MWC 2013 eingeführt und dann im Laufe des Jahres auf ausgewählten Märkten weltweit eingeführt. Die Hauptberührungspunkte liegen dabei auf Themen wie dem Einzelhandel, Online-Aktivitäten und der Einbindung unterschiedlicher Medien. "Make It Possible" ist das Ergebnis umfangreicher, weltweit durchgeführter Marktforschung, die den Wunsch der Verbraucher nach zugänglichen und erschwinglichen hochmodernen Geräten von Huawei Device deutlich gemacht hatte.

Auf dem MWC präsentierte Huawei die "Make it Possible"-Kampagne außerdem in Form eines stabilen, schweren schwebenden Metallkubus' im Format 0,9 m auf 0,9 m auf 0,9 m, der bislang größten Installation dieser Art.

Im Lauf des Jahres 2012 wurden über 5.000 spezielle Huawei-Einzelhandelsniederlassungen in 45 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt gegründet. Außerdem schloss das Unternehmen kürzlich seine ehrgeizige, globale Markt- und Produktoffensive ab, deren Zielgruppe Millionen Verbraucher auf 45 Märkten in 15 Regionen miteinschloss.

Informationen zu Huawei Devicede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6c280e5dEnde 2012 wurden die Produkte und Dienstleistungen der Firma Huawei in über 140 Ländern eingesetzt, was mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung miteinschließt. Huawei hat weltweit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungszentren aufgebaut, darunter in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Das Endverbrauchergeschäft stellt einen der drei Geschäftsbereiche von Huawei dar und bietet ein breites Angebot an Mobiltelefonen, mobilen Breitbandgeräten, Home-Geräten, Clouds und Verbraucher-Chipsätzen. Die Huawei Consumer Business Group verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT), ein umfangreiches weltweites Netzwerk, weitreichende globale Geschäftstätigkeiten und zahlreiche Partnerunternehmen und bietet über den Geschäftsbereich Huawei Device Benutzern weltweit die neuesten Technologien, die diesen eine Welt der Möglichkeiten und außergewöhnlichen Erfahrungen eröffnen.

Weitere Information finden Sie auf Huawei Device:

www.huaweidevice.com

Wenn Sie regelmäßige Neuigkeiten über Huawei Device wünschen, folgen Sie uns auf: Facebook: www.facebook.com/huaweidevice

Twitter:

www.twitter.com/HuaweiDevice YouTube: www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo

Flickr:

www.flickr.com/photos/huaweidevice



Mit Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@39c73324Sybil Lau, Burson-Marsteller Hong Kong + 852 2963 6771 sybil.lau @ bm.com

Web site: http://www.huaweidevice.com/