Huawei präsentiert schnellstes 4G LTE-Smartphone der Welt

(PRN) - -- Das Ascend P2 von HUAWEI bricht mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Mbps alle Rekorde

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Bereiche Informationstechnologie und Telekommunikation (ICT), präsentierte heute auf dem Mobile World Congress (MWC) 2013 das HUAWEI Ascend P2, das schnellste Smartphone der Welt. Das Ascend P2 bietet einen Vierkern-Prozessor mit 1,5 Gigahertz und den LTE-Standard CAT 4 für besonders schnelles Surfen im Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbps. Ganz im modischen Stil der Ascend P-Reihe ist das Smartphone mit nur 8,4 mm sehr dünn und verfügt über ein sogenanntes Infinity Edge Display, ein 4,7-Zoll-HD-Display mit In-Cell- und IPS-Technologie, das aus Corning® Gorilla®-Glas der zweiten Generation besteht. Das Gerät wird in den Farben Schwarz und in Weiß in den Handel kommen.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130224/HK65293)



"Das Ascend P2 ist die perfekte Kombination aus Eleganz und Leistung und beweist erneut, dass die Suche nach dem perfekten Smartphone keineswegs mit Kompromissen einhergeht. Das Gerät ist der Beweis für die herausragenden Erfahrungen und die großartigen Technologien, die wir den Verbrauchern weltweit mit unserem Smartphones bieten möchten", erklärte Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group.

Das Ascend P2 von HUAWEI kommt in Frankreich ab Juni 2013 über Orange in den Handel.

"Wir freuen uns sehr, erneut mit Huawei zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen einfacheren und schnelleren Zugang zu all den Inhalten zu bieten, die sie sich wünschen", erklärte Yves Maitre, Senior Vice President für den Bereich Mobilfunk-Multimedia und -Geräte bei Orange. "Wir sind von dem Design sehr angetan und freuen uns darauf, unseren Kunden das Ascend P2 so schnell wie möglich verkaufen zu können."

"Die technologischen Möglichkeiten des Ascend P2 von HUAWEI bieten unseren Kunden mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbps über unser brandneues 4G-Netzwerk den schnellstmöglichen Zugriff auf all ihre Inhalte", sagte Florence Paour, Marketingleiterin für Geräte bei Orange Frankreich.

Das Ascend P2 von HUAWEI wird über das Betriebssystem Android 4.1 mit der firmeneigenen Benutzeroberfläche Emotion UI 1.5 von Huawei betrieben. Dank des 2420 mAh-Akkus und des Vierkern-Prozessors mit 1,5 Gigahertz lädt das Ascend P2 HD-Filme in wenigen Minuten, Online-Videos, Webseiten, Musik oder e-Books gar in Sekunden herunter. Mit dem firmeneigenen "Swift Sharing" von Huawei werden Uploads wie Downloads über Wi-Fi zwei bis drei Mal schneller unterstützt als bei anderen Smartphones. Mittels des NFC-Moduls* bietet das Ascend P2 eine E-Payment-Funktion und kann auch als elektronische Eintrittskarte eingesetzt werden. Die einzigartigen, energiesparenden Huawei-Technologien Quick Power Control (QPC) und Automated Discontinuous Reception (ADRX) reduzieren im Vergleich zu anderen Smartphones den Stromverbrauch um 30 % und die Ladezeit um über 25 %.

Genau wie die vorhergehenden Modelle der Ascend P-Smartphones von Huawei erweckt das HUAWEI Ascend P2 mit seinem nahtlosen, eleganten Design und den abgerundeten Kanten den Eindruck eines unendlichen Pools. Dank der In-Cell-Technologie ist der LCD 4,7-Zoll-HD-Touchscreen mit IPS beeindruckende 8,4 mm dünn. Seine "Magic Touch"-Funktion macht das Display so reaktionsfähig, dass es auch mit Handschuhen bedient werden kann, und eine Sofortübersetzung für Schlüsselbegriffe sowie eine Wikipedia-Suche können mit der "Smart Reading"-Funktion in ein- und demselben Fenster durchgeführt werden. Das Display passt seine Helligkeit automatisch an die äußeren Lichtbedingungen an und gewährleistet so das Bedienen aller Funktionen unter jeder Art von Lichteinfall.

Das Ascend P2 von HUAWEI bietet optimale Foto- und Videofunktionen inklusive einer rückwärts gerichteten BSI-Kamera mit HDR-Funktion und 13 Megapixeln sowie einer 1,3 Megapixel-Frontkamera für Selbstportraits und Videoaufnahmen. Ein eigener Auslöser für Fotos, der seitlich am Telefon angebracht ist, macht besonders schnelle Fotoaufnahmen möglich. Er muss einmal gedrückt werden, um die Kamera anzuschalten und ein zweites Mal, um auslösen. Der fortschrittliche Kamera-Algorhythmus von Huawei ermöglicht das Aufnehmen hochauflösender Fotos auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Dank automatischer Anpassungsfunktionen können mit dem Ascend P2 Fotos aufgenommen werden, die denen professioneller Fotoapparate in nichts nachstehen.

Die Huawei-Benutzeroberfläche Emotion UI*, die auf dem Ascend P2 verfügbar ist, ist benutzerfreundlich und lässt sich individuell anpassen. Die UniHome-Funktion kombiniert Internet-Startseiten mit dem Hauptmenü, und die zum Patent eingereichte Me Widget-Funktion von Huawei optimiert die Nutzung der Bildschirmoberfläche, indem alle benötigten Informationen und Funktionen in einem einzigen, benutzerdefinierten Widget zusammengefasst werden. Emotion UI ist außerdem mit einer Smartphone-Housekeeper-Funktion ausgestattet, die aktuelle Informationen zum Datenverkehr bietet, automatisch Sperrungen und Blockierungen vornimmt, regelmäßig das System reinigt, nicht verwendete Programme schließt, den Cache-Speicher bereinigt und ein Antivirenprogramm, einen Energiesparmodus, Privatsphären-Einstellungen, Softwaremanagement und vieles mehr bietet.

Das Ascend P2 wird ab dem zweiten Quartal 2013 auch weltweit verfügbar sein.

*Diese Funktion ist nur auf ausgewählten Märkten verfügbar.

Informationen zu Huawei Devicede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5da3b5caEnde 2012 wurden die Produkte und Dienstleistungen der Firma Huawei in über 140 Ländern eingesetzt, was mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung miteinschließt. Huawei hat weltweit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungszentren aufgebaut, darunter in den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Das Endverbrauchergeschäft stellt einen der drei Geschäftsbereiche von Huawei dar und bietet ein breites Angebot an Mobiltelefonen, mobilen Breitbandgeräten, Heimgeräten, Clouds und Verbraucher-Chipsätzen. Die Huawei Consumer Business Group verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT), ein umfangreiches weltweites Netzwerk, weitreichende globale Geschäftstätigkeiten und zahlreiche Partnerunternehmen und bietet über den Geschäftsbereich Huawei Device Benutzern weltweit die neuesten Technologien, die diesen eine Welt der Möglichkeiten und außergewöhnlichen Erfahrungen eröffnen.

