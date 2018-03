Zu Merkels Türkei-Besuch:

Berlin (ots) - Die Kanzlerin tut das, was die CDU-Vorsitzende für falsch hält. So schizophren kann Politik sein. Die Regierungschefin argumentiert gern, trotz ihrer persönlichen Skepsis müsse sich Deutschland an die Verpflichtungen halten, die es vor Jahren in Bezug auf die Türkei eingegangen ist. Merkels neueste Wendung ist ein Fortschritt. Noch besser wäre es, wenn sie ihrer Partei deutlich machen würde, dass eine europäische Türkei im deutschen Interesse liegt.

