Sportminister Darabos gratuliert Claudia Lösch und Matthias Lanzinger zum Weltmeistertitel

Wien (OTS/BMLVS) - Weiter hervorragend schlagen sich unsere Behindertensportler bei der Alpinen Ski-WM 2013 in La Molina. In den Bewerben der Super-Kombination gab es zweimal Gold und einmal Bronze für Österreich. Claudia Lösch holte in der Klasse Damen sitzend bereits ihren zweiten WM-Titel, während Matthias Lanzinger in der Klasse Herren stehend seinen ersten Weltmeistertitel feierte. Slalom-Weltmeister Philipp Bonadimann sicherte sich die Bronzemedaille in der Klasse Herren sitzend. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Unsere Athletinnen und Athleten zeigen Tag für Tag Weltklasseleistungen. Sie dienen uns alle als große sportliche Vorbilder", so der Sportminister.

