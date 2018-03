Kleine Füße - Großer Auftritt

Heute launcht die Marke GORE-TEX® seine Informationsplattform www.bigdays.gore-tex.de über Kinderschuhe und Fußgesundheit. Mit dem Start der Seite sucht die Marke GORE-TEX® auch erstmals Markenbotschafterfamilien, die online über ihre "Big Days", die alltäglichen Abenteuer ihrer Kinder, berichten. Botschafterfamilien können sich bis Ende März online auf der Plattform bewerben.

Der erste Schritt, der erste Schultag oder die erste Tanzstunde -Kinder erleben jeden Tag etwas Neues, jeder Tag ist ein weiterer "Big Day" in ihrem Leben. Alle kleinen und großen Erlebnisse prägen sie für die Zukunft. Wenn Kinder beim ersten Mal gute Erfahrungen mit dem richtigen Schuhwerk machen, bekommen sie Lust darauf, das Gelernte zu wiederholen. Die Marke GORE-TEX® stattet Botschafterfamilien mit funktionalem Schuhwerk aus, damit Kinder an ihren "Big Days" mit atmungsaktivem und wasserdichtem Schuhwerk gewappnet sind.

Bewerbung als Markenbotschafterfamilie

Bis Ende März sucht die Marke GORE-TEX® 20 Botschafterfamilien mit ein bis drei Kindern im Alter von bis zu zehn Jahren. Jede Familie erhält im Jahr 2013 insgesamt drei bis fünf Paar GORE-TEX® Schuhe der aktuellen Kollektion. Gesucht werden kommunikative und online-affine Eltern, die auf ihrem Blog in Wort und Bild über die "Big Days" ihrer Kinder berichten. Auch Jugendliche bis 14 Jahre können sich mit der Einverständnis ihrer Eltern online als Markenbotschafter bewerben.

Informationsbedarf bei Kinderfüßen

Die Themen Kinderfüße und Kinderschuhe haben nach wie vor großen Klärungsbedarf bei vielen Eltern. Da das Nervensystem der Kinder noch nicht ausgereift ist, können sie den ungesunden Druck eines zu kleinen Schuhs nicht realisieren. Krumme Zehen, ein schiefer Rücken oder nicht richtig ausgebildete Bänder, Sehnen und Muskeln sind mögliche Langzeitfolgen. Auch schwitzige, kalte oder nasse Füße fallen Kindern nicht immer auf, besonders wenn die Ablenkung auf dem Spielplatz groß ist. Mit dem "Big Days"-Portal bietet die Marke GORE-TEX® eine zentrale Plattform für den Austausch untereinander, aktuelles Informationsmaterial sowie Antworten für ratsuchende Eltern.

Weitere Informationen und das Online-Bewerbungsformular unter:

www.bigdays.gore-tex.de

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet.

Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

