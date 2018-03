Samsung entscheidet sich für Ixonos als Innovationspartner

Seoul Und Helsinki (ots/PRNewswire) - Samsung Electronics, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, hat Ixonos als den Anbieter gewählt, der Samsung bei der Innovation der Software für mobile Geräte unterstützt. Ixonos bietet eine einzigartige Kombination aus kreativem Design und Lieferkapazität für mobiles Linux und wird Samsung so dabei unterstützen, seinen Kunden hervorragende Produkte anzubieten.

Ixonos arbeitet mit Samsung daran, die Einschränkungen durch das Betriebssystem Android zu beseitigen: Nutzbarkeit und Differenzierung. Es wurden bereits mehrere gemeinsame Projekte unternommen, von denen einige schon abgeschlossen sind. "Unser Expertenteam arbeitet mit Samsung an der Erweiterung der Funktionen der Plattform, um den Verbrauchern ein verbessertes Erlebnis zu ermöglichen", erklärt Antti Aumo, Vice President Marketing bei Ixonos. "Ixonos hilft Samsung, seine auf Android basierenden Geräte zu differenzieren und das beste Nutzererlebnis zu ermöglichen", fügt er hinzu.

Ixonos ist ein Unternehmen für kreative Mobillösungen. Wir entwickeln Wireless-Technologien, Software und Lösungen für verbundene Geräte und mobile Dienste. Gemeinsam mit unseren Unternehmenskunden entwickeln, gestalten und liefern wir Produkte und Dienstleistungen, die den Verbrauchern ein attraktives mobiles Erlebnis bieten. Wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kundenunternehmen, indem wir nicht nur ein besseres Nutzererlebnis, sondern auch kürzere Markteinführungszeiten für deren Geräte und Dienste ermöglichen. Wir unterhalten Standorte in Finnland, China, Dänemark, Estland, Deutschland, Grossbritannien, Slowakei, Südkorea und in den USA. Die Ixonos Plc ist an der finnischen Börse, die unter NASDAQ OMX Helsinki Ltd. firmiert, notiert. Im Jahr 2011 konnte bei einem Umsatz von 81,4 Mio. EUR ein Betriebsgewinn in Höhe von 1,9 Mio. EUR erzielt werden.

