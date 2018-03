Einladung Pressegespräch: Bürogebäude Bruck/Mur: Vorzeigeprojekt für energieeffiziente Sanierungen

das Bürogebäude, in dem das Bezirksgericht, das Finanzamt und das Vermessungsamt untergebracht sind, wurde rund eineinhalb Jahre saniert und erweitert. Solarwabenfassade, Biomasse-Fernwärme-Heizung, Photovoltaikanlage, ausgeklügelte Haustechnik und einiges mehr machen das Gebäude zu einem Vorzeigeprojekt im Bereich Nachhaltigkeit.

Um Ihnen die Besonderheiten dieses Projektes näher zu bringen, laden wir Sie ein zu unserem:

PRESSEGESPRÄCH



Ihre Gesprächspartner sind:

Beatrix Karl, Bundesministerin für Justiz

Maria Fekter, Bundesministerin für Finanzen

Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer ARE Austrian Real Estate GmbH

Wernher Hoffmann, Leiter BEV - Bundesamt für Eich- und

Vermessungswesen



Datum: 1.3.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Bürogebäude Bruck/Mur

An der Postwiese 8, 8600 Bruck an der Mur



